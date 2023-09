Flash – Dos malas noticias para la imaginación: ¡los resultados del examen de Panda ya están disponibles! Lesión de González

González – Nico salió por problemas físicos ante el Genk en la Conference League. El argentino recibió un golpe en la zona entre la cadera y el abdomen: No pudo continuar y fue sustituido en el descanso.. La dinámica de la lesión aún no está clara, si fue solo un golpe o si fue algo muscular, se aclarará después del partido, pero le dolía. “No sé exactamente, sintió dolor, no sé si en el estómago. Sintió un dolor terrible y pidió un cambio. Esperemos que no sea nada especial porque es importante para nosotros”. dijo el italiano.