“Cometí un error, no fueron buenos para el Tottenham”.

Londres (Inglaterra) – José Mourinho y Antonio Conte Hubo dos errores: la palabra danielle levy, Pastor Tottenham. El número uno del Tottenham ha recibido muchas críticas en los últimos años por no haber sabido sustituir aquel Mauricio Pochettino Que estuvo a un paso de presentar un caso histórico Liga de Campeones.

ex técnico Juventus El actual entrenador de Roma Había dos opciones de volver a ganar, pero el tablero quedó vacío. Preguntó específicamente sobre el pasado. tottenham, Levy no mencionó nombres contigo Y mourinho, Pero explicó el alcance del error en las decisiones de gestión técnica del equipo en los últimos años. Todo hasta la llegada Angie Postecoglou de Céltico: El técnico dio una nueva vida al Tottenham pese al doloroso traspaso conocido, Su equipo convence al público Estadio del Tottenham Hotspur.

Conte y Mourinho decepcionaron al Tottenham

De regreso Mes Y contigo, Estas son las palabras de Levi: “Pasamos por un período en el que estuvimos cerca de ganar. Tuvimos muy buenos momentos con Mauricio. No llegamos a ese punto, pero estuvimos muy cerca y cambiamos de estrategia”. La estrategia fue nombrar un director de copa. Hemos hecho esto dos veces y debes aprender de tus errores. “Son excelentes entrenadores, pero quizás no para este club”.. Tras rechazar a los “Entrenadores de la Copa”, Levi se divierte Postecoglou: “Queremos jugar de cierta manera, y si eso significa que nos llevará un poco más de tiempo ganar, entonces tal vez sea lo correcto para nosotros. Por eso, desde mi punto de vista, fichar a Ange fue la decisión correcta. Fue muy fácil”. porque Ange era el “entrenador del equipo”. “Es un tipo normal y fue fantástico poder tener una conversación con él en la que pudimos hablar de cualquier cosa y fue muy directo y honesto. Hubo mucha presión sobre mí para traer a alguien que fuera un gran nombre. Solo quería a alguien que entendiera nuestro ADN, jugara fútbol ofensivo y les diera a los jugadores. La juventud es una oportunidad, cree en el sistema juvenil, construye una relación con los fanáticos y entiende los recursos que tenemos y no tenemos como club y siendo parte de un equipo. Debo decir que Ang es un soplo de aire fresco”.

