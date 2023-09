Avance del día 5: partido por partido, quién debería y quién no debería jugar en el fútbol de fantasía

Génova sigue apostando por la solidez, Dragosin podría ser una idea en defensa mientras que para Martin depende de alternativas. Sabelli está mejorando y es más ofensivo que De Winter. Bane viene de gol pero no siempre puede marcar. Strootman es mejor que Badelj y Frendrup por hoy, Gudmundsson es intocable como jugador de fantasía y debería desplegarse ritojoy . Con la reserva de Malinowski.

La misión de redención del Milan, en defensa, también se aplica a Thiao, que puede jugar esta vez, así como a Tomori. Calabria a partir del 6, siempre se debe llevar Theo (con reserva si está descansado). Musah puede proporcionar una buena calificación, Loftus-Cheek aún debe colocarse con una reserva. Krunic es suficiente y Reynders puede desempeñarse bien. pulisic No puedes tocarlo, tienes que usarlo. Jiro: Sí, con un respaldo en caso de que eso suceda. Y Liao No se puede discutir en el fútbol de fantasía.

No a defender Verona, incluido Hen. Varone por la derecha también preferiría no tener a Lazovic por la izquierda un poco mejor. Quien realmente intentará poner en una situación difícil a la defensa rossoneri es él NgongPor lo demás, Duda sigue siendo mejor que Hongla y Folorunsho, en la segunda vuelta, sigue siendo mejor que Mbula. Djuric, al igual que Bonazzoli, no es la primera opción.