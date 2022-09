México, Yucatán se promociona en Italia: “Pero necesitamos más vuelos directos”

2022 – Año de la Gastronomía Yucateca – Una de las especialidades más celebradas de la cocina estatal mexicana solo puede celebrarse en Roma con un (abundante) evento de degustación. Huevos motuleños, desayuno normal. Embajador fue anfitrión del evento Carlos García de AlbaAcompañado por el joven y altamente capacitado Ministro de Turismo de Yucatán, Michael Friedman.

“Los Yucatán – presentó el embajador – este no es un estado muy grande geográficamente, pero no falta nada. Aunque es un territorio pequeño, de hecho, es capaz de ofrecer todo tipo de belleza y encanto con su historia milenaria, geografía variada, magníficas ciudades coloniales -incluida la capital Mérida- y abundancia de testimonios. apariencia maya. Qué decir de la rica y deliciosa gastronomía y tragos. Y luego está la gente. Calidez, cariño, emoción incluso en la hospitalidad. Además, el gobierno mexicano, que es muy abierto al turismo, facilita los intercambios turísticos. Las necesidades de turistas y empresarios Gente que quiere invertir. México e Italia juntos tienen una población de 190 millones, y alrededor de 180,000 italianos visitan México cada año. Esto no es nada, un número muy pequeño en comparación con el potencial de ambos países. Significaba que no podíamos promocionarnos mutuamente. Por eso es tan importante la promoción del Ministro Friedman en Europa.

¿Por qué elegir Yucatán?

“México es sin duda uno de los países más ricos y maravillosos del mundo, y estoy orgulloso de conocerlo en cada rincón – dijo Michael Friedman – Estoy orgulloso de tener la oportunidad de presentar una parte de México, Yucatán. Y muchos italianos conocerlo y decidir venir a visitarnos».

El ministro enfatizó que Yucatán es una realidad completamente diferente a otros proyectos mexicanos, quizás porque vienen más turistas: “Es importante darse cuenta que los turistas son todo el estado. No es como una península. de Yucatán. Este es un error muy frecuente y nuestro desafío es asegurarnos de que los viajeros sepan exactamente dónde estamos, qué tenemos para ofrecer, qué pueden ver y dónde pueden quedarse. Sin hacer -como suele suceder- subir y bajar con los estados vecinos y admirar nuestras maravillas».

Continúa el Ministro: “Es importante saber que somos el estado más seguro de todo México. Conozco la opinión general sobre nuestro país y las noticias que los medios de comunicación difunden sobre la violencia. Lamentablemente, muchas de las noticias son ciertas, pero muchas no lo son Puedo decir con confianza que Yucatán es el lugar correcto. Viaja con total tranquilidad. Nuestros niveles de seguridad son, de hecho, comparables a los de Suecia.

“Además, también tenemos playas -prosiguió la ministra- que estamos haciendo todo lo posible por promocionar Turismo cultural, gastronómico y arqueológico. La diferencia con muchos lugares es que en lugar de cientos de hoteles y resorts de súper lujo, nuestras playas tienen avistamientos extraordinarios de flamencos. No olvides que tenemos buen tiempo. “Yucatán tiene dos tipos de clima: caluroso o muy caluroso”, bromeamos. también damos la bienvenida Y más cruceros Y estamos fortaleciendo las relaciones con empresas italianas para aumentar su presencia. En 2019 alcanzamos el nivel más alto de intercambio con MSC, por ejemplo».

Todo gracias Meteorito

Para Friedman, el patrimonio histórico-cultural y natural del país tiene un origen específico y único. “Hay muchos destinos turísticos hermosos como Yucatán, pero ninguno puede competir con nuestras riquezas, empezando por la historia hace 66 millones de años Cayó el meteorito que provocó la extinción de los dinosaurios y dio lugar al mundo tal como lo conocemos, y este meteorito cayó justo en Yucatán. Imagínate cuánta cultura, cuántas razas, cuánta historia ha pasado por aquí. Es un mosaico de culturas, arquitecturas, tradiciones, gastronomía, y todas ellas se encuentran y combinan en nuestro país.

“Estar, todavía muy vivo cultura mayaEn él conectaremos la cuna y lo contemporáneo y admiraremos 18 yacimientos arqueológicos, entre ellos los más famosos. Chichén Itzá – Opinión del Ministro – debido a la caída del meteorito, y, se formaron 6,000 cenotes, piscinas naturales Allí se puede nadar, bucear y descubrir la biodiversidad.

“Desde el punto de vista de la hospitalidad, las infraestructuras están bien preparadas para recibir a los visitantes que quieren descubrir el país con seguridad y comodidad. Hoteles reales y sosteniblesCarreteras que permitan visitar todo el país de arriba a abajo sin ningún problema con todos los servicios posibles».

nodo de conexión

En cuanto al transporte para llegar al estado de Yucatán, Friedman reitera: “Estamos cerca de ambosAeropuerto de la Ciudad de México, aproximadamente a una hora y media en auto, ambos desde Cancún, unos cuarenta minutos. Contamos con interesante conectividad de vuelos internacionales A través de América, Hemos aumentado la conectividad con vuelos directos y vuelos domésticos desde Houston, Dallas, Miami, Toronto (Canadá). Es natural que un turista italiano que ha volado durante horas para llegar a México quiera sentirse cómodo visitando otras partes del país».

“Sabemos que en este período con Italia hay grandes problemas en la comunicación con México -dijo el embajador- en este momento el sector de la aviación enfrenta importantes retos y cambios, pero tanto la Ciudad de México como Cancún pueden presumir de algunos de los vuelos diarios. Las ciudades más grandes de Europa, afortunadamente está la empresa del Grupo Albidor, neos, Vuela desde Milán a Cancún con escala en La Habana. La cuestión de los vuelos directos de Italia a México ha sido un problema abierto durante años. Tampoco el portaaviones de bandera mexicana Tampoco lo era la entonces Alitalia Y hoy Ita Airways ha logrado resolver eso. Aunque esto puede ser una razón Gran potencial En ambos países, el intercambio turístico entre México e Italia es aún relativamente bajo. Como embajada estamos trabajando arduamente en este frente, especialmente con otras empresas extranjeras, y estamos evaluando varias posibilidades con nuestros amigos en Italia y México. Estoy seguro de que con la conectividad aérea directa los números aumentarán masivamente en ambos lados».

2022, Año Yucateco de la Gastronomía

Tras barajar varias propuestas, el organismo de fomento estatal ha decidido volver a implantar el esquema pre-Covid. 365 días en YucatánEn él quiere proponer una experiencia para cada día del año.

“Hoy estamos en la segunda fase del proyecto, que se llama 365 Sabores de Yucatán. De hecho, el estado ofrece experiencias culinarias únicas con pequeños restaurantes que dan la bienvenida a los huéspedes y revelan los secretos de los ingredientes locales a platos de autor de alta calidad. Cocineros premiados Rincones íntimos internacionales y de lujo. Durante este período, tanto las autoridades regionales como los restauranteros han decidido revelar los secretos gastronómicos de Yucatán y llevar la cocina local al frente del desarrollo turístico. Este 2022, Año de la Gastronomía Yucateca, se han abierto nuevos atractivos turísticos, mercados y otros productos turísticos relacionados con la gastronomía, en los que se ofrecen degustaciones culinarias y lecciones de cocina tradicional a los visitantes”, recuerda Friedman.

La historia milenaria del estado también se puede ver en la cocina: por ejemplo, los mayas no conocían el trigo, pero mostraron a los españoles las posibilidades del maíz. 500 años después, uno de los alimentos más emblemáticos de Yucatán, la Biblia Cochinida, que se prepara con carne de cerdo de Europa, sazonada con achiote y servida con frijoles negros, chile habanero, limón y tortilla; Todas las cosas “propias”.

“Cuando llegaron a la península, los españoles convirtieron el pan y los productos de trigo en tamales, y aprendieron a comer chile, pasta de pepita de calabaza y salsa de tomate. Poco a poco, la gastronomía se convirtió en una combinación de ingredientes que los cocineros mayas continuaron haciendo hasta se convirtieron en verdaderos manjares – Concluye Friedman – Este año celebramos el décimo aniversario de un prestigioso evento culinario: la entrega de premios. Los 50 Mejores Restaurantes de América Latina (50 Mejores Restaurantes), que se lleva a cabo en noviembre en la Ciudad Blanca de Mérida. Entre los diversos eventos dedicados a la gastronomía yucateca, habrá experiencias en restaurantes con gustos especiales; Primer Festival del Taco, Festival del Ceviche, Aguachil y Mariscos; los Festival de la Miel de Semillas y EspeciasExposición de Queso de Bola y helado de coco y maíz, chile y cacao».