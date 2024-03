México, las algas ya no son un problema: aumentan las reservas italianas en la Riviera Maya

El esponja de sargazo2024 lleva años golpeando las costas de México, especialmente en la Riviera Maya Ya no representan un problema grave. Para los turistas que quieren irse de vacaciones, entonces Reservas Soy Adentro oficial. De hecho, el evento está ahora mucho más supervisado y gestionado que hace unos años, lo que tranquiliza a los turistas y permite a los agentes de viajes vender el destino más fácilmente. Como es sabido, las algas sargazo se depositan en la orilla, se secan al sol, crean un gran hedor, causan problemas para el baño, pero también para el medio ambiente, impiden que las tortugas anidan y asfixian los arrecifes de coral en el mar. Se han desarrollado sistemas de seguimiento para abordar este problema, que se agrava en promedio de abril a octubre. https://sargassummonitoring.com/es/mapa-oficial-2024/Esto, gracias a los informes de los turistas, mantiene a la gente constantemente actualizada sobre la situación, mientras que los grandes complejos turísticos utilizan considerables recursos para limpiar la playa y proporcionar un ambiente agradable cada día: un compromiso que se ha visto recompensado con el reconocimiento del público, que han empezado a hacer reservas. De nuevo.

Por ejemplo, en los primeros meses de 2024 Viva Resorts by Wyndham En comparación con 2023, un aumento del 15% en las reservas del mercado italiano, relacionadas con dos resorts todo incluido en Playa del Carmen, México: Viva Azteca by Wyndham y Viva Maya by Wyndham, ubicados a poca distancia. La distancia entre ellos. La tendencia es muy positiva en comparación con el año pasado y gracias a la cooperación club bien hecho Viva azteca tiene una e extraña Gira de prensa Para Viva Maya by Wyndham.

“La unidad familiar es importante para nosotros – afirma Juliana Cornel Vicepresidente de Ventas e Ingresos de Viva Resorts by Wyndham – y estamos interesados ​​en desarrollar esto en la mayoría de nuestros resorts. Nuestra propuesta destaca por un servicio verdaderamente todo incluido, que incluye actividades de entretenimiento dedicadas a presupuestos familiares y clientes alojados con niños: en este sentido potenciamos los Vivido Clubs de 4 a 12 años. Las familias que reservan estancias largas buscan comodidad, un restaurante que se adapte a sus necesidades y actividades interesantes. “Nuestro México une a toda la familia, gracias a una oferta completa, equivalente a una garantía”.

Los vuelos directos desde Italia a Cancún operan durante todo el año, pero estadísticamente las familias prefieren alojarse en Viva Resorts en Wyndham durante las vacaciones escolares: desde Navidad hasta Reyes, semanas de festivales, Semana Santa y durante el verano. La cadena hotelera caribeña mantiene servicios e infraestructuras de última generación y de hecho tiene previstas renovaciones para 2024 para introducir algunas mejoras en los resorts de la Riviera Maya. Viva Maya by Wyndham se someterá a una extensa renovación de alojamiento. Nuevo Muebles Se añadirá a varias habitaciones Superior Vista Mar y Superior Vista Jardín, creando una categoría adicional de habitaciones con vistas a la piscina.

Viva Azteca by Wyndham Tendrá una prueba en abril. Nuevo campo de Pedal Y, desde noviembre, A agua de nueces comercio, tiene una ubicación céntrica y ofrece a los clientes una amplia gama de bebidas y snacks de 8 a 18 horas: este formato ha sido probado en los otros tres resorts de la cadena y forma parte de un régimen de todo incluido. Gran éxito. La fórmula todo incluido del Viva Azteca by Wyndham es particularmente rica, ya que los huéspedes tienen derecho a utilizar los restaurantes y la infraestructura del Viva Maya by Wyndham, a cinco minutos a pie.