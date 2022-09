Reseña de la exposición de Tina Modotti en Génova

Todos tienen hasta el 9 de octubre de 2022 para verlos. Palacio Ducal de Génova Una maravillosa exposición de fotografías. “Tina Modotti. Mujer, México e Independencia”. Es administrado por Pippa Giacchetti en asociación con Sudest57. La exposición está producida por 24 ORE Cultura-Gruppo 24 ORE y promovida por la Fundación Palazzo Ducale, Municipio de Génova, Región de Liguria, creada con la contribución científica del grupo Tina Modotti.

Sin embargo, el lector y, sobre todo, el público, se interesan por el material expuesto: se trata de un centenar de fotografías, entre cartas y documentos que conserva la hermana del fotógrafo, Jolanda.

Al comienzo del viaje, vemos a la joven Tina como una exitosa actriz de teatro inmortalizada por un fotógrafo anónimo en 1919 en San Francisco con sombrero. Retratos de su amigo y amante unos años después. Eduardo Weston. Se reproduce una cita suya: “El rostro de Tina es noble, majestuoso, emocionante. El rostro de una mujer sufriente… que vivió con fiereza y profundidad sin miedo. No puedes evitar enamorarte de las famosas escenas de desnudos del fotógrafo estadounidense.

Pero inmediatamente la atención se vuelve hacia las fotografías que tomó. Resumen con cables eléctricos En 1925, una mujer con una bandera (un icono real, no solo una exposición) 1928, Sombrero, martillo y hoz año anterior, Mujer de Tehuantepec con Calabaza Pintada en la Cabeza (Zigabexil) 1929. y otros.

Todos los títulos -bien hecho- y las citas reproducidas en las paredes de las salas son de obligada lectura. “Todos la amamos”El escritor mexicano coincide en una de ellas Juan de la Capada. En cambio, estaba el gran amor de Tina. julio antonio mella. Lo fotografió en su lecho de muerte en el hospital donde falleció en enero de 1929 tras ser herido por dos asaltantes.

El titulo dice:

El asesinato de Julio Antonio Mella, quien paseaba con Tina, marca el final de la etapa feliz de su vida. Tina pierde no solo el amor por la vida, sino también el respeto por el país de acogida, en el que deja de reconocerse. Fue acusada de ser cómplice. Su vida privada, sus desnudos, sus cartas, todo sería objeto de una frenética campaña de desprestigio. Diego Rivera estará a su lado para defenderlo, y los actos públicos se sucederán uno tras otro. Tina es cuestionada y sus relaciones personales son exploradas en cada doloroso detalle. Este fue quizás el pasaje más doloroso de su viaje.

Al lado hay una foto de Tina después del ataque. Y luego hay una foto de ella en las oficinas de la policía en la Ciudad de México: un gran discurso gesticulando con las manos.

El poema se reproduce en un rincón de la habitación. Pablo Neruda Se le dedicó el día de su muerte el 5 de enero de 1942. Se puede leer en traducciones en italiano e inglés, pero no en el español original, del que informamos los primeros versos:

Tina Modotti, Hermana, No Duerms, No, No Duerms:

Dalloways a Corazón Oye Cresor La Rosa

De Ayer, La Ultima Rosa De Ayer, La Nueva Rosa.

Desconza Dulcemente, Hermana.