Nadal avanzó fácilmente a la segunda ronda, donde se enfrentó a Koslow

En el segundo partido de la temporada, el número uno del mundo Novak Djokovic a Sobre todo estrella del tenis en el primer setLamentablemente Kachano estuvo mucho tiempo sin poder jugar, ya había llegado 2022 Sexto Partido. Djokovic, al igual que el partido contra Musetti, obtiene muchos puntos con su servicio (100% con el primero en el primer set), pero el jugador ruso siempre es bueno para mantener el juego sin rendirse. La segunda fracción, sin embargo, es muy equilibrada, menor e inevitable: el descenso al número uno del mundo, sin embargo, avanza a 4-2. Aquí Kachanov revela El mejor tenis de su deporteTirando del partido a un desempate, pero cediendo claramente por 7-2, ahogado por la humedad del jugador serbio 43ª victoria en 49 partidos disputados en este torneo.

Competencia – Djokovic y Kachanov comenzaron el partido con un excelente servicio, cada uno cometiendo un doble error, pero no tuvieron problemas para mantener sus respectivos juegos en quince. Con el 1-1 30, el primer nivel del mundo -pequeño- se vio obligado a enfrentarse Momento de dificultad, pero salvó gracias a dos excelentes golpes de derecha. Kachanov entra en el próximo juego Asaltado: Knol ordena desde la respuesta, obtiene tres puntos de quiebre y una segunda oportunidad Privar el servicio del ruso.. es serbio Dominante: Agudo en el servicio, excelente en ataque e incluso más inteligente en ciertos puntos para jugar a la defensiva. Dos tiros ganadores más en el sexto juego no fueron suficientes para darle un doble quiebre, y Kachanov fue experto en apegarse al servicio para reducirlo a 2-4. Djokovic, sin embargo, sigue revelando una cosa Versión de lujo adicionalEl tercer empate 6-3 consecutivo se produce después de que Lorenzo Musetti fuera sellado en el Campeonato de Tenis de Dubai. 14 victorias, el Solo el primero y cuatro de los cinco juegos de servicio ganaron el 100% de los puntos restantes en el camino.

El No. 26 ATP mantiene el segundo set a 30, en el siguiente juego, Djokovic se está aprovechando Por primera vez en la competencia. Sin embargo, aquí está el serbio. Sale mejor una vez más, Un gran revés palangre y un as. Al igual que en el primer set, en el segundo juego, que cambió el segundo set, Kaczanov perdió su servicio, aún decisivo con el serbio. Contrarrestar. 2-1 encendido y servicio El número uno del mundo ganó por un punto increíble Pero se relaja un poco, un Doble error Y un sencillo error llevó al ruso a los dos primeros romper las bolas De su competencia.

Djokovic anuló ambos con servicio y Kachanov ocupa el tercer lugar Marca una diferencia más y es el primero de Nol que le lleva al 3-1. Los niveles de Rusia aumentaron y mantuvieron sus próximas dos rondas de bateo en cero, y luego, casi sorprendentemente, Servicio de Rip por primera vez A Djokovic le impactó 4-4 con el primer pase vacío del partido. El ruso enfrenta ventajas de bateo por primera vez en su juego, pero está respaldado por un sorprendente primer servicio, gracias al cual toma una ventaja de 5-4. Sin esfuerzo, el cinco veces ganador en Dubai pasa a 5-5, luego dos rondas muy rápidas, ambas en cero, lideran El segundo set es su propio ebilock, es decir, desempate. Djokovic, que adelantó primero la cabeza, giró el campo a su favor 4-2 con varios tumpers. Kachchanov quedó atrapado permanentemente en el tráficoFaltan dos revés, en el primer punto de partido, Fue atacado por otra excelente respuesta de los serbios.Cierra 6-3 7-6 (2) Logró su segunda victoria de la temporada.

Palabras cálidas – En una entrevista posterior al partido, Djokovic dijo que era todo en todos Aprobado Especialmente gracias por su partido. Saludos de la audiencia: “Me enfrenté a esta competencia Motivado pero estresadoEspecialmente cuando tengo que empezar a manejar algunos puntos de quiebre. Karen y yo teníamos buen entusiasmo. Apoyo publico Me ayudó mucho y se lo agradezco desde el fondo de mi corazón: Jugamos en torneos como este.“.

El cinco veces ganador en Dubai luego habló por su cuenta. volver a los partidos: “Es mi vida, me lo perdi. Me encanta jugar, soy profesional desde hace casi veinte años; me encanta viajar y Dar emociones positivas a los que vienen a verme. Volver a Dubái siempre ha sido un placer, uno de ellos Los mejores partidos del mundo. Y siempre es agradable estar de vuelta aquí. Tengo los mejores recuerdos de este partido y lo tengo. Ganó cinco vecesEstoy más motivado para venir aquí y jugar”..

Otras reuniones – No será mañana. roberto batista El oponente número uno del mundo, pero jiri wesley. Solo hay un precedente entre los dos, anterior al torneo de Montecarlo de 2016. Sorprendentemente, los checos ganaron 6-4 2-6 6-4. Definitivamente mañana será una competencia diferente, pero sin duda con el actual número 123 del mundo gran esperanza. Wesley, que ingresó al sorteo como clasificado, primero superó a Cilic 6-4 7-6 (3). Concedió apenas seis juegos al Campeón de Doha 6-2 6-4. Un partido que dominó la promoción de 1993, lo puso en el acta diez pases y tuvo éxito 90% puntos con el primer servicioPermitir solo un punto de quiebre en todo el partido.

Lucha más de lo que esperaba andréi rublevSe necesitarán tres sets para vencer a Corea del Sur Pronto-Wu Quan. El nuevo ganador marsellés -a pesar de la competición que ha ganado- demuestra que no ha pasado por un mejor momento. Séptimo en el mundo Pierde el servicio inmediatamente cuando comienza el partido, incapaz de conseguir ni siquiera un punto de quiebre, volverá a perder su servicio en el noveno juego. perdi la primera parte 6-4, Rublev ciertamente pasa página, rompiendo por primera vez en la quinta oportunidad y escalando 3-0. Kwon ya no puede jugar como el primer set, y tras el partido, se rinde 6-0. El cuarto partido de la tercera parte tiene una prolongación decisiva, que le sitúa séptimo en la clasificación El cuarto descanso en los últimos cinco partidos El servicio de Corea del Sur, primero arriba 4-1, luego terminó 4-6 6-0 6-3. Rublev se encuentra en los cuartos de final mcdonald’sGanó dos sets contra Krajinovic.

En la mañana italiana tanto Harrocks como Sinner ganaron dos sets ante Molcan y Murray respectivamente, disputando dos excelentes partidos. Los dos están programados para encontrarse cara a cara mañana. Cuartos de final, cuál será su tercer partido en vivo (1-1 presupuesto). La dupla jugará junta en cuartos de final contra expertos italianos y polares Colegas y PolsekNúmero tres en el marcador, pero se retiraronDefinitivamente prepárate mejor para el partido de mañana.

ATP500 DUBAI, Resultados 23/02 Miércoles

[5] h Harrocks b. [LL] UN. Molkán 6-3 6-2

[4] j pecador b. [WC] UN. Murray 7-5 6-2

METRO. McDonald b. F. Krajinovic 6-4 7-6 (7)

[2] UN. Rublev b. S. Quan 4-6 6-0 6-3

[Q] r Perangis b. [LL] UN. Babirín 6-4 7-6 (7)

[1] NORTE. Djokovic B. k Kachanov 6-3 7-6 (2)

[Q] j Wesley B. [8] r batista 6-2 6-4

[6] D. Shapovalov b. (K) D. Daniel 6-4 6-3

