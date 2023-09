Anna Occhiolini ganó medalla en la K1 Youth League México

Pipina

Salió de Casentino con mucha confianza y entusiasmo típicamente juvenil, además de una gran técnica y mucha preparación, logrando de inmediato un objetivo importante. Anna Occhiolini, de 17 años, de Sochi, ganó una medalla de plata en el circuito más importante del mundo para categorías juveniles de kárate, la K1 Youth League en Mérida, México. Fue seleccionado por el Comité Regional de Toscana para participar en esta competencia internacional bajo la dirección de su Maestro Cinturón Negro de 6º Dan, Piermario Brami. Una decisión muy importante, sin embargo, no cambió la actitud de Anna y su voluntad de hierro para dedicarse a seguir progresando en esta disciplina. Luego de regresar de México retomó su vida normal. No olvidó sus estudios. Regresó detrás del escritorio del Instituto Técnico Turístico Poppy, al que asistió con éxito. En Toy Karate Gym de Casentino, sus compañeros la recibieron con una gran celebración. “Estamos muy contentos con este resultado extraordinario – afirma el Maestro Brahmi – desde hace más de treinta años, Elena Ducito, atleta de la provincia de Arezzo, no logra estos resultados”. La concejal de deportes, Francesca Nacini, también se mostró satisfecha con el hecho de que los clubes deportivos contribuyan al desarrollo y desarrollo de los jóvenes deportistas. “Hemos alcanzado el nivel más alto del mundo con el kárate – afirmó – un resultado histórico que nos recuerda hace treinta años”.

Sofá.