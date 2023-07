Mercado de fichajes – El ex agente de Verratti acusa al Paris Saint-Germain: “Es una prisión y los jugadores están siendo chantajeados, Marco tenía miedo”.

No hay buen ambiente en el Paris Saint-Germain este verano, ni dentro ni fuera del club. Para cuestionar aún más la reputación de los campeones franceses, es el ex agente de Verratti, Donato DiCampliEl ingeniero que traspasó al centrocampista azulgrana a la capital francesa en 2012. “En París Los jugadores están encarcelados.. Nunca haces lo que ellos quieren, solo lo que decide el club. Es una prisión y están siendo chantajeados.El fiscal le dijo al sitio español Relevo.

Acusando al PSG, De Campgli recuerda el fichaje fallido de Verratti al Barcelona en 2017. Una experiencia dolorosa que supuso una ruptura en la relación con el jugador: “Su actitud es siempre de chantaje. Decidimos ir a Barcelona. Obviamente, al príncipe no le gustó. Al-Khelaifi también me dijo que si seguía intentando cerrar el trato con el Barcelona, ​​Verratti me habría bloqueado. Y eso es lo que pasó. Estoy seguro de que Marco tenía miedo de no admitirlo, pero así son las cosas.. Si te opones se convierte en algo personal, Bartomeu seguía llamando a Al-Khelaifi pero nunca contestó el teléfono.“.

Finalmente, el agente también habla del mercado de telenovelas asociado a Mbappé: “Solo les importa el dinero. Es un club sin alma. No los dejan salir por eso. Creen que todo se puede comprar con dineroPueden conquistar el mundo solo con dinero.. ¿Mbappé? Para el PSG, es realmente una cuestión de imagen. Incluso utilizaron a Macron el año pasado para convencer al futbolista e impedir que fichara por el Real Madrid. A esto también me refiero cuando hablo de situaciones de chantaje. Ahora Mbappé parece tener la sartén por el mango, pero mi experiencia me dice que el club disparará todas las balas hasta que su posición gane.“.

