Fiat, llegarán cuatro nuevos modelos de coches: ¿cuáles son?

Pizzicato debutó en febrero bajo la apariencia del concepto, La llegada del nuevo Fiat Panda está a la vuelta de la esquina. De hecho, el próximo 11 de julio será el momento de conocer la nueva generación del libro histórico italiano más vendido, que se espera que suponga cambios radicales. Inicialmente, el motor será completamente eléctrico y, al mismo tiempo, las dimensiones también aumentarán.

El coche también rompe la tradición como lugar de fabricación. En lugar de Pomigliano d’Arco (donde se podrá producir “Bandina” hasta 2030), se contempló la expatriación en la ciudad serbia de Kragujevac, lo que le hizo perder parte de su atractivo declarado.

Sin embargo, el descontento de los trabajadores de Campania, compartido por el gobierno, no impidió a Olivier François confirmar la decisión. Las noticias de las últimas horas se refieren a la estructura del coche: a pesar de las primeras impresiones, El coche que se muestra arriba es más que un simple prototipo.

“Normalmente empiezas desde una hoja de papel en blanco y diseñas un concept car, que es la suma de toda tu imaginación y sueños. Francois dijo en una larga entrevista con Noticias de coches en Europa -. Todos sabemos que esto no es posible para los coches de producción, porque hay que hacer sacrificios ridículos en términos de estilo e ideas.

Entonces lo que hicimos fue exactamente lo contrario. Los coches se diseñan y construyen.Todos ellos, no sólo el próximo Fiat Panda. No se trata de conceptos: en el vídeo, caminamos alrededor del auto real y agregamos algo de cabello y maquillaje para dibujar los autos que reconocerás cuando veas los reales. Con suerte, no dirás: ‘Oh, prefiero este concepto’, como suele suceder”..

En la larga conversación, el director general habló de modelos en plural. Por lo tanto, parece que quería transmitir la idea. Familia extendida de pandasSe espera que otras versiones comercializadas lleguen a partir de 2025.

500e y el resto de nuevas entradas

La estrategia parece similar a la del Fiat 500. Hablando de Cinquina, Se mantiene la posibilidad de instalar una unidad híbrida suave en la variante eléctrica.

“Estamos tan desgarrados – añadió el director general -. “Probablemente no haremos eso porque tiene mucho sentido como vehículo eléctrico y nos gusta la idea de que nuestro modelo insignia sea eléctrico”.. Esta hipótesis comenzó a cobrar fuerza después de una decepcionante caída en los datos de ventas, que fue el motivo del anuncio de la interrupción del funcionamiento del complejo Mirafiori hasta septiembre.

“La demanda del 500e ha caído recientemente. François reconoció -, pero sigue de cerca los incentivos gubernamentales. […] Italia empezó bien en la carrera de 500e entonces Se redujeron los incentivos y se detuvieron las ventas.

Entonces veo muchas oportunidades, porque creo que el plan de incentivos para los coches eléctricos propuesto por el ministro italiano de Industria, Adolfo Urso, tiene todo lo necesario para reactivar las ventas de coches eléctricos en nuestro mercado nacional..

Además del Panda y el 500 híbrido suave, la gama debería acoger La nueva generación de camioneta Strada y SUV Fastbackque probablemente no estará destinado a clientes italianos.