Super PES Cup contra el formidable Feldi. Continúa la época dorada »Sección de fútbol sala

Hay que retroceder casi tres años para encontrar el último equipo que pueda vencerItalservice Pesaro. Era Tino Pérez agua y jabón en Faenza. De esa derrota en la Coppa Italia nació el equipo especial de Fulvio Collini. cinco estrellas. Muchos trofeos rojos y blancos respectivamente. No veldi Intenta, engañándose a sí mismo, tocar el pez gordo antes de arrodillarse 6-5 en la prórroga al final de la final Super Copa Mil y un sentimientos.

Elecciones iniciales – Colini sin Carlos Espindola, simplemente el portero con menos derrotas en la Serie A: Jugando contra Cianni, el jugador de 20 años hizo su debut en el mercado de fútbol de invierno en lugar de su salida de Miarelli. Tonidandel, Salas, Borruto y Canal conforman el primer quad de acción de los campeones italianos. Sampieri, que encontró a Collini pocos meses después de la final del campeonato con Meta Catania, restaura a Pesek y también al magullado Pessone: Dal Seine, Romano, Morelo Schucher, Calderoli, Pesque, los cinco primeros de Ipolitan Volpi.

Primera vez Dos porteros no dejan pasar el partido: Dal Sen rechaza un soberbio disparo con la zurda de De Oliveira tras un buen disparo de derecha, y dos veces pasa por alto a Ciani, Petraccio por Calderoli y Romano, siempre desde lejos. Italservice está cerca de volver a marcar con De Oliveira, pero Vava es decisivo para abordarlo en la línea. El gol que abre la final de la Supercoppa 23 llega a 1’20 “de doble pito: Pesaro aplaza el cambio, Murillo Schuchet ve libre a Calderoli, que desliza a Cianni en un córner cerrado. Entramos en el 1-0 para rossoblù.

la otra mitad Feldi no es apática, lenta y predecible en la primera parte de la temporada (en la que falla el octavo gol final) e inmediatamente se arriesga a doblar sobre la muy peligrosa Caponegro: una vez más Siani dice que no. Gol fallado, red de goles encajada: Salas inventó un súper partido, y De Oliveira apoya el gol 1-1. Volpi todavía está por delante de la alineación de Romano, ligeramente influenciado por Siani. Pizarro sigue persiguiéndolo, el habitual Salas se ocupa de él. Quien esta vez va solo y gana a Dal Sen. Ni siquiera a tiempo de entender que la obra maestra balística de Murillo Choché llegó con un marcador de 2-2: su pie izquierdo resbala desde una distancia astronómica bajo la intersección de los pilares. La reacción de Italservice es furiosa: Dal Cin salva a Salas y luego a la bola de fuego del canal. No marcó el 3-3, sino el 4-2 de Feldi, todavía de Calderolli. La recuperación continúa con gritos, sin excepciones de goles. Debajo de dos goles, Collini metió un portero Taborda ya los 2’15 “volvería la doble desventaja, primero con Iradidio Salas, luego con Taborda: 4-4 y prórroga.

Decidido definitivamente a un artículo adicional – Italservice encuentra la primera ventaja en la prórroga, con Titi Borruto en el talón de De Oliveira. Pero no basta con escribir la última palabra en la final de PalaSele. Feldi vuelve con 5vs4 en la segunda parte y gana 5-5 con el habitual Calderolli. Las sanciones están ahí, parecen inevitables. Pero Colini recuperó al portero de Taborda. Honorio encuentra el trofeo de la red. El 21º personaje de Fulvio Colini incluida la UEFA de Fútbol Sala, hasta la novena Supercopa para el plusmarquista Moreto Canal. Esta es la quinta copa consecutiva de Pesaro Ital Service en presentar un partido de Supercopa.

Servicio italiano Pesaro Feldi Eboli 6-5 puntos (0-1 puntos, 4-4 puntos, 5-4 puntos)

Servicio italiano Pisaro: Ciani, Tonidandel, Salas, Boruto, Canal, Cisculini, Mariani, Fortini, Honorio, Taborda, Cozzolino, De Oliveira, De Luca, Fesprini. bandadas colinérgicas

Filde Eboli: Dal Sen, Romano, Pesque, Calderoli, Scotchette, Vavà, Caponigro, Trentin, Bissoni, Senatore, Melillo, Selucio, Glielmi, Pasculli. todos. samberry

Señales: 18’40 “pt Calderolli (F), 3’50” st De Oliveira (P), 6’28 “aut. Ciani (Mujer), 10’09” Salas (P), 10’48 “Schiochet (F), 13’53 “Calderolli (V), 14’59” Salas (V), 17’14 “Taborda (V), 2’06” Puntos Borruto (V), 3’01 “pts Calderolli (V), 3’58 Honorio (P)

Advertencias: Schiochet (F), Bissoni (F), Vavà (F), Taborda (P), De Luca (P)

el revisor: Luigi Alesi (Torrianova), Michele Ronca (Rovigo), Salvatore Menicini (Ercolano): Antonio Marino (Agropoli)

Supercopa de Italia por ROLL OF GOLD A

1992 BNL Roma, 1993 segunda abreviatura, 1994 Ladispoli, 1995 segunda abreviatura, 1996 segunda abreviatura, 1997 Turín 1998 segunda abreviatura, 1999 Turín 2000 N / A 2001 segunda abreviatura, 2002 el césped 2003 el césped 2004 Arzignano, 2005 Perugia, 2006 Arzignano, 2007 lubarinas, 2008 lubarinas, 2009 lubarinas, 2010 Marcador, 2011Marcador, 2012 lubarinas, 2013 lubarinas, 2014 agua sapon, 2015 Pescara, 2016Pescara, 2017 lubarinas, 2018 agua sapon, 2019 italservice pizarro, 2020 no aprovado, 2021 Italservice Bizarro