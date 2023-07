Lukaku se separó del Chelsea, el Inter se prepara para el relanzamiento

The Big Rom ya no quiere volver a Londres, incluso si los Blues han cambiado la convocatoria para el lunes. Ahora, los nerazzurri están considerando una nueva oferta con una variante más rica.

Felipe Conticello

No solo no estará hoy en Londres, el día que el Chelsea espera al joven Pochettino como parte de su grupo de héroes, sino que tampoco será el lunes: es la fecha de la nueva convocatoria del travieso Lukaku, que ha lo eligió a él. El club que posee su tarjeta. Romelu, un delantero que solo ve y piensa en los nerazzurri, no quiere volver a la vieja casa inglesa donde pasó la tarde preguntándose por qué no podía ser él mismo como lo fue en el Milan. Por eso le pidió explícitamente al Inter que terminara el partido para esa fecha, también porque en adelante obligaría a nuevas escaramuzas.

Situación – El tiempo, como sabemos, lo es todo en el mercado, sobre todo en el Inter -fíjate debajo de Frattisi y Thuram, que le arrebató al Milan con un relámpago- y esa prórroga que regala el nuevo técnico argentino ayuda a los laterales a la tabla. Es una buena ayuda para realmente resolver todos los detalles esta semana. Pero incluso si se necesitan más días para encontrar el partido adecuado para el Chelsea, siendo los Blues un club en cierto modo insondable y en constante transformación desde que el multimillonario estadounidense Todd Bohle lo compró y lo puso patas arriba el año pasado, Rom no lo hace. tiene la intención de cambiar su posición. Ningún avión al Reino Unido, no tendría sentido presentarse en Cobham para volar inmediatamente de gira a los Estados Unidos con las negociaciones en curso sabiendo ya que, en cualquier caso, no jugará en el Chelsea el próximo año. Esto también es un testimonio de cuán inflamada está la alianza sagrada entre el club nerazzurri y su antiguo rey belga: irán de la mano en las negociaciones con el Chelsea, aunque se requiera un poco de fuerza. Por si no era la primera vez que el belga chocaba contra un muro para conseguir lo que tanto deseaba: ya en 2019, en el momento de su primer enamoramiento con Antonio Conte, no se contuvo cuando llegó. Para encender una chispa contra el Manchester United. Sin mencionar que el año pasado, aprovechando el decreto de crecimiento, se logró crear un préstamo temerario en el eje Milán-Londres. READ Barcelona - Eintracht Fráncfort: 2-3 UEFA Europa League 2021/2022. Puntuación final y comentario del partido.

Que semana – Los beneficios fiscales están intactos y los protagonistas del proceso son los mismos tipos ahora mismo con una misión: Sebastien Ledor, un abogado belga de confianza, y Michael Juermark, jefe de deportes de Roc Nation, la poderosísima agencia fundada por Jay Z que es altamente estratégico en la negociación dadas las relaciones y los negocios de larga data del rapero The American con Todd Bohle. Ledor tuvo su primer encuentro telefónico con Chelsea el lunes y fue fundamental para expulsar a la presa y comenzar el baile. Hasta hoy, el teléfono sonó más de una vez. El letrado apuntó que los Blues seguían siendo muy estrictos en pedir 40 millones (en todo caso 5 menos que la primera demanda de finales de junio), pero les dijo a los ingleses que los nerazzurri no tenían intención de subirse a esas alturas. Sin embargo, pronosticó que esta semana, justo antes de la reunión del lunes, el relanzamiento de los nerazzurri se haría realidad y rompería la marca de los 30 de manera significativa. Más que la parte fija, para la que parece haber poco margen, la parte variable que la bolsa podrá ampliar: el Inter pretende, de hecho, atar el precio a algunos resultados deportivos, en primer lugar, el scudetto, que aumentaría a 35. Si tenemos en cuenta que para todos el belga debe ser el hombre que gane el scudetto, el tamaño de la apuesta también es notable.

último enemigo – Romelu en el sur de Cerdeña trabaja para tres: terminó el año encontrando la mejor forma física, y empezó a marcar a su ritmo, por lo que no quería perder un ápice de esa forma física. Entendió que el vuelo que iba a tomar no sería con dirección a Londres, sino a Milán. Después de todo, le ha dicho que no en repetidas ocasiones a Al-Hilal, que lo cubrirá con millones y le dará unos cincuenta al Chelsea, que en realidad lo está empujando hacia las dunas del desierto. Pero aquí se adueña del diseño del jugador, que le dijo “no gracias” al Milan y haría lo mismo si llega la Juventus. Aunque vendido a un precio más bajo de lo que esperaba, el inglés seguirá ahorrando con un salario de tamaño XXL, 12 millones netos por temporada hasta 2026. El belga, por su parte, se repartirá hasta 2027, recortando su salario de 8,5 a 7,5m para el encuentro del Inter. . El lanzamiento de la esperada venta de Onana entre mañana y el viernes (el optimismo no ha disminuido, el pequeño estancamiento se debe únicamente a los detalles sobre el salario y las bonificaciones del portero, que ascenderán a unos 55 millones) también dará el combustible necesario al último enemigo. . Porque Rom quiere correr con sus compañeros el lunes. Estos son de Eban. READ Italia, Mancini convocó a 53 jugadores para los entrenamientos: Génova el más representado, 17 jugadores del B y 1 del C.