Maurizio Guerci, todo el mundo lo criticaba en el United, pero ¿qué pasó con él? Si Gemma lo viera ahora tampoco lo reconocería.

¿Qué pasó con el caballero al trono que se ganó el corazón de Gemma Galgani? Esto es lo que está haciendo hoy.

Maurizio Guerci fue uno de los personajes más queridos de Trono Over hombres y mujeres. Obtuvo notoriedad por ser uno de los innumerables coqueteos de celebridades. Gemma Galganila dama más famosa del espectáculo porque lleva muchos años presente.

El caballero se unió al stream en noviembre de 2021 e inmediatamente dejó claro que tenía un sincero interés en Gemma, convirtiéndose en su acompañante durante unos meses.

De hecho, su relación terminó repentinamente, lo que aumentó la polémica y los rumores sobre su historia de amor: en efecto así es. Veinte años menor que la dama.71 años en ese momento.

Pero de repente notó su ausencia. La Unión Europea. Todos sabían que el caballero se había ido. Razones para la acciónpero la audiencia del programa de citas sospechaba que había más que eso.

Una despedida realmente triste

Desde el primer día que se conocieron, Maurizio y Gemma se dieron cuenta de que se entendían muy bien, hasta el punto de que acabaron pasando una noche entera de pasión. “Conocía bien a Gemma por seguir su trayectoria en el programa. La considero una mujer real y quedé satisfecho con su interés. Se me subió mucho a la cabezaNos llevamos bien cuando estamos juntos“Dijo el caballero en ese momento.

Pero luego las cosas empeoraron cuando Galgani descubrió a su hombre. Habla a escondidas en el baño con unos amigos.. A partir de ese momento, luego de escuchar algunos chistes que demostraban sus malas intenciones, la mujer ya no quiso continuar la historia con Maurizio, y a partir de ese momento desapareció del programa. Después de meses de silencio, escucho la voz del hombre a través de los micrófonos revista. “Creo que cuanto más sigue jugando, más errores comete. Es sólo mi opinión, por supuesto. Debe evaluar mejor a los que tiene delante. Tiende a arrojarse demasiado precipitadamente.“, dijo, refiriéndose a su expareja Gemma. Pero, ¿qué pasó hoy?

Lo que Maurizio Guerci está haciendo hoy

Parece que el hombre ha desaparecido por completo de la circulación, pero en realidad no es así. Según sus últimas declaraciones, parece que tiene nueva pareja desde hace aproximadamente un año, pero no quiere decir nada más: “Prefiero mantener tu privacidad. Ni siquiera estamos en las redes sociales. No porque sea una relación secreta, sino porque somos privadas. Es alguien con pasado, como yo.: He estado casado antes“.

Esta nueva pareja no forma parte del mundo del espectáculo, a diferencia de ella. Sin embargo, Maurizio hoy está irreconocible: debido a la fama del programa, sigue viviendo en total privacidad: “Cuando salí del programa Regresé a mi trabajo y vida normal.. En realidad, no uso las redes sociales.De hecho, hoy gestiona la venta de frutas y verduras en su propia tienda.