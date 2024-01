Sarah Ferguson, duquesa de York, tiene cáncer de piel – diario Al Watan

"Como te lo di, me lo quito": pelea airada entre Sonia Bruganelli y Alfonso Signorini

READ "Como te lo di, me lo quito": pelea airada entre Sonia Bruganelli y Alfonso Signorini

“No me considero una objetivadora, pero me gusta utilizar el poder de la comunicación para transmitir mensajes – nos dijo hace unos años cuando la entrevistamos para mensajero —. Si hubo un momento en el que guardé demasiado silencio, ahora siento el deber de exponerme más, por el bien de las organizaciones benéficas en las que participo, por ejemplo Children in Crisis”.