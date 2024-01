“Pero qué malentendido”. Elinor Casalegno critica a Chiara Ferragni

Mantenga la discusión Puerta de PandoroEste es un tema que ha generado severas críticas recientemente e incluye: Chiara Ferragni. La emprendedora digital nunca volvió a este asunto y se limitó solo a publicar un video de disculpa antes de intentar retomar su vida habitual, compuesta por compromisos y redes sociales. Sin embargo, a través de un memorando emitido directamente por su empresa, anunció que estaba dispuesta a explicar su versión de los hechos sólo a los funcionarios. En las últimas semanas muchos han expresado su opinión al respecto, y ahora también elena Casalegno Quería dar su opinión. El locutor no profundizó en el fondo del asunto legal, salvo en una larga entrevista que concedióAdnKronos Quería expresar sus pensamientos sin demasiadas frases.

Ideas de Eleanor Casalegno

“Pero qué error de comunicación”.. Estas fueron las primeras palabras que Casalinho se reservó para el caso Pandoro, comentando el vídeo de disculpa que el influencer cremonese publicó en las redes sociales inmediatamente después de la difusión de la noticia, causando sensación.“Cuando firmas un contrato con una empresa, sabes lo que te pagan y también sabes que la empresa donó por voluntad propia, hace seis meses, 50.000 euros a Regina Margherita. ¿Cuál sería el error de comunicación?“Elinor continuó.

“Si hay una empresa que produce, obviamente si muestras tu imagen a esa empresa y te pagan más allá de la caridad, también estás trabajando. Si Ferragni realiza una campaña publicitaria, es libre de pedir lo que quiera y si hay una empresa que paga ella, que así sea, pero aquí Hay cierta ambigüedad Porque si luego haces historias o publicaciones en las redes sociales donde invitas a la gente a comprar este pandoro para participar en un proyecto benéfico, la pregunta se volverá ambigua”., añadió. Finalmente, la puñalada: “Con tu admisión dijiste que eres un empresario y un empresario que sabe moverse; Ella no es una chica novata.. Los italianos tenemos mala memoria, somos personas que olvidan fácilmente, para bien o para mal, pero cuando se trata de caridad y de niños, somos jueces muy estrictos e implacables. “En mi opinión, en el vídeo de disculpa, Chiara debería haber hecho lo mismo. También cometió un error allí. Tal vez hubiera sido mejor si hubiera escrito una carta de disculpa, habría sido más efectivo”..

La crítica del locutor

Como era de esperarse, Elinor no quiso ahondar en el tema del proceso judicial, pero no pudo evitar expresar su opinión respecto al comportamiento de Chiara Ferragni: “No sé cómo terminará, ciertamente no puede desaparecer, Toda su vida está en las redes sociales.. “Hizo bien en permanecer en silencio, ahora hay que ver cómo puede reconstruir su imagen, pero en mi opinión saldrá de este problema”.. Y nuevamente, como si quisiera darle otra mirada al influencer, dijo con voz atronadora: “Puedes cometer errores en la vida, lo importante es que el arrepentimiento sea sincero. Los errores no se pueden compensar con dinero“.

Respecto a la furiosa atención mediática prestada al jugador de 36 años, Casalinho explicó: “Esto es cierto, pero debemos recordar que ella vivía de manera enojada en las redes sociales, por eso es normal que la gente hable de ella, para bien o para mal”.. Y nuevamente, también hay lugar para las elecciones de Ferragni que Elenoire no comparte; En particular, la sobreexposición de los niños León y Vitoria también mostrar su riqueza: “Es una cuestión de buen gusto, y presumir, al menos como me educaron, es síntoma de mala educación, y es vulgar porque nunca sabes la posición de quién está delante de ti o quién te sigue”. Tampoco estoy de acuerdo con mostrar demasiado a los niños. “Nunca se lo mostré a mi hija y algunos ni siquiera sabían que tenía una hija”.. Luego la amarga conclusión: “El mundo de la web es hermoso pero está lleno de trampas. Durante años, la policía postal ha estado pidiendo que no se publiquen fotos y videos de menores. Cualquiera que trabaje en la web conoce muy bien los peligros que existen. Hay pedófilos y enemigos ¿Y que haces? En lugar de proteger a sus hijos, ¿se los está dando de comer a estas personas?“.