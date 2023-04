“Más que a ti necesito el monasterio”

Bérgamo – “¿La pelota giraba demasiado despacio? No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. sCreo que hicimos un excelente juego con todas nuestras limitaciones.. Está claro que no es posible quitar los anillos del partido, porque son parte de él y pueden decidir el resultado, pero en realidad eran anillos, porque En la primera mitad controlamos completamente el partido, incluso sin crear mucho. El primer gol es un bucle, porque hay un jugador que pierde el balón por el lado izquierdo, luego el balón llega a la derecha donde Ibrahim tiene que cometer un error y rematar el trabajo. No lo cogió, luego hay un centro hacia el borde del área, la colocación depende de los rivales, miramos el balón y pasalik marca“. José Mourinho, tras la eliminatoria de la Roma en Bérgamo ante el AtalantaHablé con docenas de micrófonos:En la primera mitad no encontré ninguna diferencia, aunque cambiamos muchos jugadores y algunos estaban cansados. En la segunda parte, tras el empate 2-1, sentí que había mucho por jugar, aunque quedaban ocho minutos además del tiempo de descuento. Una vez más, un bucle decide el juego. Si tengo que jugar el próximo sábado, jugaré, no hay problema.. Este equipo está unido, en los momentos difíciles siempre estamos juntos y creo que la afición también, de la que Francesco Totti es uno de los más representativos, está orgullosa. Cerramos a las nueve y a las nueve le pegamos al pozo Habría sido 3-2. Buscamos el gol hasta el final“.

Mourinho y el telón con Totti tras el Atalanta Roma

“Para mí es muy difícil ser decisivo con este equipo.. Es un equipo que juega con todos sus límites. No quiero decir que el resultado de hoy sea injusto, porque los episodios son parte de los partidos y cuando te equivocas lo pagas, pero por el equipo y la actitud de los jugadores, sobre todo los que juegan poco, así como los que vinieron desde el banquillo, estoy muy satisfecho. ¿La trigésima pole de la temporada? Los objetivos significan que se han creado oportunidades. Si no eres un equipo creativo, no llegarás a las treinta publicaciones. Entonces comienza la mala suerte. Las lesiones son parte del funcionamiento del juego. Hoy tratamos de proteger a la gente que estaba más cansada después del partido del jueves, pero la gente que jugó hizo un partido muy positivo. Cuando estábamos metidos de lleno en el partido, con toda la ‘carne’ dentro, encajamos el tercer gol. Pero todos lo tomamos, yo y yo. Todos los entrenadores, incluso en los equipos más fuertes, cuando alguien falla siempre es un problema. Para algunos es un pequeño problema, para otros, como nosotros, es un gran problema, porque Smalling Smalling, Llorente lo estaba llevando bien y ahora también está fuera. Será muy difícil para nosotros. La derrota ante el Feyenoord probablemente hubiera sido una buena solución para permitirnos luchar hasta el final, pero… Estoy triste por el resultado pero feliz por los muchachos. Es increíble la simpatía que hay en este equipo y con la afición. Ya sea en el Olímpico o fuera, la gente entiende los principios de este equipo, juguemos mejor o peor, ganemos o perdamos, con o sin lesiones, siempre estamos juntos hasta el final. para tu sabado (Totti, que acaba de felicitarlo) Habría ayudado, pero tal vez necesito más el monasterio…Mourinho concluye.