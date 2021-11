Ganancias de capital de la Juventus, sueldos de fiscales también en investigación – Corriere.it

de Simona Lorenzetti y Massimiliano Nerosi

El fiscal de Turín también investiga a las “pseudoautoridades” de los agentes para renovar los contratos ya establecidos. Según Federcalcio en 2019, la “comisión” habría ascendido a 44,3 millones de euros

“Mandatos fantasma” para renovar los contratos de los jugadores de la Juventus (prácticamente reducidos). Este es uno de los capítulos de la investigación. En el que trabaja el personal de la Unidad de Policía Económica y Financiera de la Policía Financiera de Turín Quien en los últimos seis meses ha analizado las distintas partidas incluidas en el presupuesto de la Juventus. El enfoque del fiscal general no se centra únicamente en la “gestión malsana de las ganancias de capital”, esta última se utiliza como una verdadera herramienta de “ahorro presupuestario”. Pero también investiga supuestas operaciones “opacas” – Así determinan los investigadores -lo cual dio pie a sospechas: que en las negociaciones de compra o venta de jugadores, además de las de renovación de contrato para los inamovibles, se reservó una transacción económica especial, específicamente para los fiscales. en el principio: Tarifas que no corresponden a servicios ya prestadosSegún la hipótesis de la investigación.

De hecho, el material documental incautado es enorme De la llama amarilla en los allanamientos del viernes por la noche, según autorizan los fiscales Mario Bendoni, Ciro Santorello y el asistente Marco Gianoglio: como parte de la investigación que presume delitos de falsas comunicaciones corporativas y facturas por inexistentes operativos contra Andrea Agnelli, vicepresidente Pavel Nedved, exdirector de Fabio Barracci y director (y dos ex) del campo financiero. Más allá de estas controversias, también existe una tendencia que realmente les importa a los clientes.

Claro, tener estrellas en el césped tiene mucho peso, empezando por Cristiano Ronaldo, pero hasta cierto punto si la “comisión de capital” es de un agente Emery Can ascendió a 15,8 millones de euros (en 2019). Moviendo campeones o asumiendo como ellos, los clientes se convirtieron en maestros del juego, inflando todos los costos del balón: no solo los costos de la Juventus. Incluso si hay ejemplos notables en los libros de los Bianconeri: para el paso de CR7 de lo Real a lo Bianconeri, El beneficio total de Jorge Mendes es de 11,5 millones del euro mientras Mino Raiola, en los cuatro años (2012-2016) en los que protegió los intereses de Paul Pogba (ahora en el Manchester United), recaudó un total de 36,4 millones. Y concretamente en relación a Ronaldo y su “célebre carnet que no debería existir en teoría” (atrasos), los demandantes pueden escuchar a Cesare Gabasio, experto en derecho deportivo y consejero general de la Juventus desde enero, como testigo, con la tarea de reportando directamente al presidente Agnelli.