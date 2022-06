Ahora la Juve quiere de... Pogba. ¿Quién elige Allegri?

Turín – Camiseta número 10 como capitán en la selección Sub 21. Confianza en un penalti. Su fuerza está dentro del grupo. En definitiva, una persona que sabe gestionar operaciones asume la responsabilidad. Esto y mucho más es Niccolo Rovillaun centrocampista de veinte años, explotó en el Génova y ahora regresa a la Juventus que tendrá que decidir su futuro: se queda con Max. alegre ¿O vas a jugar a otro lado? Y él, tratando de eliminar la ansiedad, dice que está “gaseado y listo”. Claro, esperaba un dúo con Paolo. Dybala, pero tendrá que “encontrar” otros socios técnicos. la misión esMostrarme en pie de igualdad en un club de primer nivel como la Juventus“Él llevó a Italia Sub-21 a clasificarse para el Campeonato de Europa: confiado, carismático, refinado e ingenioso”.El grupo azul es un grupo numeroso, formado también por jugadores que luego pasaron a la primera selección. Hay muchos jóvenes que tienen grandes esperanzas“. Desde once metros de distancia parece un antiguo guerrero”.¿Sanciones? Los tiro al azar. Obviamente me estoy preparando, entonces del lugar siempre se necesita instinto”. Ese instinto que lo siguió en su crecimiento: jugaba cerca del San Siro, en el jardín debajo de la casa “Y miré el estadio. Miré y soñéAhora quiere demostrar su valía contra los bianconeri, pero tendrá que superar el “corte” de Max: de hecho, también hay merecimiento Y el Frijol. Buen desafío desafío. También estoy pensando en volver a la base del pulpo, también conocido como Paul PogbaEs fundamental para el técnico.