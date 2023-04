Juventus Napoli, Di María normal 1-0 y LEJOS fuera de las reglas

¡El problema es el travesaño! Sí, el objetivo del problema. María Anulado por el árbitro de Fabry Juventus – Nápoles a un contacto previo entre Melik Y Lobotka nació con… el travesaño imaginario. Sí, las que unían perfectamente con los niños las bolsas colocadas en el claro para marcar el límite de la puerta. No se podía meter el travesaño, así que nos metíamos de puntillas, claro, con una serie de escaramuzas y problemas similares cada vez que el tiro parecía demasiado alto. “¡la meta!” , “¡No, alto!”. Aquí, en ese partido de fútbol de niños o adolescentes en el patio trasero, hubo discusiones fisiológicas tolerables, y luego no hubo alternativa. Pero todo eso, con las proporciones adecuadas, sigue teniendo derecho a la ciudadanía en el fútbol profesional por valor de cientos de millones de euros, y ahora también va acompañado de inversiones en tecnología para el Var (cámaras, reloj de gol, auriculares, etc.) . No es más probable.

Lejos, el reglamento es claro

Y decir que intentaron redactar el reglamento de manera clara para que el protocolo de implementación del Var fuera claro específicamente para evitar volver al problema “casual”. Pero de ninguna manera. Lo hemos vuelto a hacer a pesar de que está escrito en los principios que “a ratón es un árbitro con acceso independiente a las imágenes del partido, que solo puede ayudar al árbitro en caso de “falta clara y evidente” o “incidente grave invisible” en relación con un “gol, penalti, tarjeta roja directa, intercambio de identidad “. Y la negrita está en el protocolo. Para que quede claro, el domingo por la noche, AurelianoNo tuvo que llamar a Fabbri para decirle que la llamada entre Melek-Lobotka Antes del gol de Di María, tenía que ser visto en la pantalla, el juego entre polacos y eslovacos era juzgado regularmente por Fabbri, que estaba tan cerca que incluso señaló con el brazo “Adelante, todo está bien”.

Aureliano nunca más tuvo que contactar a Fabbri

Así que el problema se resuelve aguas arriba. Así que no tiene sentido tomar partido: “Milik se anticipa y no se equivoca porque ocupa espacio para proteger el balón”, “Milik se equivoca porque antes de tocar el balón le pega en la tibia a Lobotka”, “Es un juego de placajes como muchos otros”. No importa la creencia que se tenga, o la idea que se tenga sobre la existencia o no de una falsa intervención, es objetivo que estemos ante un caso de estudio controvertido, ya que nadie puede reclamar el derecho a afirmarlo. Era o no era feo. Todos aquellos que quieran aplicar un razonamiento intelectualmente honesto deben estar de acuerdo con esto. Y aquí Aureliano no debe ser quisquilloso Herrería Ya que el árbitro hizo una valoración subjetiva de un hecho que ocurrió a dos metros de sus ojos y uno no puede creer que hubo un “claro y evidente error”. Por esta razón, Farr tuvo que permanecer en silencio. El partido marcó la ventaja de la Juventus a ocho minutos del final. en lugar de…