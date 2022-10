Los censores de Lula presionan para proteger a los “camaradas”.

Crece censura al probrasileño Lula

El presidente Lula censuró la prensa Gazeta do Povo: El Tribunal Electoral pidió que se prohibiera a los diarios publicar información sobre las medidas represivas del dictador nicaragüense, con quien convivió durante años entre besos y abrazos, y el Tribunal lo obedeció en el acto. La pregunta es, ¿Lula va a censurar la prensa esta vez o la volverá a censurar si llega a la presidencia y publica algo que no le gusta? El complejo STF-TSE, que administra las elecciones y otros asuntos, ha violado la constitución a través de la censura. Gazeta. Pregunta: ¿El Alto Tribunal no respetará la ley sólo durante el período electoral, o continuará aunque gane Lula?

Lula sigue furioso porque, de ser elegido, impondrá el “control social de los medios” en Brasil. El Gobierno estará autorizado a prohibir la publicación de cualquier contenido censurable. Francamente, respondió: “Eso no está bien”. Pero, ¿es sólo eso, o alguien piensa que bajo el gobierno de Lula habrá un “control social” de los medios para que la prensa pueda publicar tantas críticas, noticias y opiniones como quiera? Ya está siendo censurado hoy como lo fue durante la dictadura; Nicaragua ha decidido que la gente no puede aprender lo que ya sabe sobre su amor por la dictadura porque corre el riesgo de perder votos. La censura de una organización de prensa está expresamente prohibida por la constitución brasileña, y encarcelar a un diputado durante nueve meses sin ser acusado de un delito es 100% ilegal.

Es contra la ley ordenar a la policía allanar las casas y oficinas de los ciudadanos a las 6 a.m. en un grupo de chat privado en WhatsApp, imaginando que están tramando un golpe de estado. El manejo de la investigación policial por parte de la Corte Suprema es evidentemente ilegal, y la investigación se ha prolongado durante más de tres años sobre el “gabinete repugnante” de Bolsonaro y sus supuestas “noticias falsas”. La ley prohíbe la exclusión del abogado del juicio Y encarcelar a las personas indefinidamente, sin cargos y sin fecha de juicio. Pero todo lo que describí anteriormente sucedió aquí. Ahora la pregunta es: ahora Lula censurará la prensa, O censurarla si llega a ser presidenta?

Venezuela: Alex Saab es objeto de conversaciones entre Maduro y Biden

El embajador del gobierno interino de Guaidó ante la Organización de los Estados Americanos, Gustavo Torre, condenó ayer “el intercambio de rehenes con impunidad por narcotraficantes condenados y encarcelados (sobrinos de Maduro, ndr) en Venezuela como un terrible error”. Abre la puerta a cualquier exceso contra los presos políticos en Venezuela. El gobierno de Guaidó “no participó en ese intercambio”, aclaró Dare, señalando que “lo encontramos en la prensa”.

Sin embargo, dijo, “si nos hubieran preguntado sobre la validez del acuerdo, habríamos dicho que no”. “El gobierno de Estados Unidos ha decidido proceder con el intercambio, que está dentro de la soberanía y autoridad de nuestros aliados”, dijo Quito en un comunicado. Thare también reveló El régimen de Maduro ha propuesto la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, unos 245 según la ONG Foro Penal, a cambio de Alex Chapp, testaferro de Maduro detenido en Estados Unidos y responsable de toda la estructura financiera ilegal de la dictadura. Sobre la reanudación del proceso de negociación política entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana en México, Tarr dijo que “el gobierno interino de Quaido no está comprometido” con la administración de Biden.

México: 110 estudiantes intoxicados por cocaína en Chiapas, México

El envenenamiento masivo del viernes es el tercero en las últimas dos semanas en las escuelas de Chiapas. Una escuela secundaria rural fue envenenada, dijeron funcionarios locales. Se confirmó que los estudiantes estaban en posesión de cocaína.. Un estudiante está en estado crítico mientras que otros están en estado crítico. El incidente desató la indignación de los padres de los niños que se congregaron en la cancha de baloncesto de la escuela, exigiendo respuestas de las autoridades. En un video de Facebook, un hombre escuchó que su hija fue envenenada y dio positivo por cocaína en un laboratorio privado junto con otros estudiantes. El Estado de Chiapas lo niega. La oficina del fiscal dijo que continúa evaluando a los estudiantes, pero no respondió a las preguntas sobre incidentes de envenenamiento anteriores. De hecho, desde el 23 de septiembre, los medios mexicanos han informado sobre dos incidentes de envenenamiento masivo en la ciudad de Tapachula, que afectaron a cientos de estudiantes.

Argentina: El kirchnerismo quiere regular las redes sociales para desviar la atención de la crisis

Tras el ataque a Christina, el gobierno intenta aprobar una ley contra el discurso de odio, hasta el momento ha sido bloqueada por la oposición. Lo que cambiará si se aprueba esta ley es que cualquier gobierno tendrá una herramienta más efectiva para hostigar a la oposición, el poder judicial y la prensa. Presidente del Instituto Nacional Contra el Prejuicio, el Racismo y el Racismo (INADI), pidió la palabra Infobay Creación de “un instrumento legal” para castigar los discursos de odio. “Se necesitan algunas restricciones para detener la violencia y el discurso de odio en las redes sociales”, dijo el presidente.

Nicaragua: Ortega ahora usa Interpol para hostigar a sus opositores en el exilio

Un magistrado de la dictadura envió un oficio a la Interpol contra dos trabajadores del diario La Prensa – Un periodista y un administrador. La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua solicitó a la Interpol que arreste al empresario mexicano-nicaragüense Mario Hurtado Jiménez por “lavado de dinero, defraudación fiscal y otros delitos”. La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) tiene su sede en Lyon, Francia. Cada uno de los 195 países signatarios de INTERPOL tiene una Oficina Central Nacional (OCN). Nicaragua es miembro de INTERPOL desde 1965.

El acoso a opositores y periodistas es la primera vez Deportado por la Interpol. No se conoce hasta el momento ningún caso de que Interpol interviniera en la búsqueda de un político nicaragüense perseguido, pero reconoce que el régimen logra crear tensión entre los exiliados al anunciar tales acciones. Interpol tiene un sistema de notificación que va desde “Alertas rojas” hasta “Búsqueda e incautación” y “Alertas naranjas”.

Aunque es poco probable que Interpol coopere con Daniel Ortega en la búsqueda del perseguido político, una “alerta” complica la vida del deportado y le dificulta la vida, ya que al menos la persona es investigada en otros Estados miembros. Interpol.

El gobierno haitiano ha solicitado la intervención inmediata de las fuerzas militares internacionales

La nación más pobre de Estados Unidos está nuevamente en crisis después de que el gobierno subió los precios del combustible. En Port-au-Prince, el primer ministro Henry volvió a pedir ayer a sus socios internacionales que “desplieguen inmediatamente una fuerza especial” con el objetivo de hacer frente a la grave situación que vive el país en todos los ámbitos a medida que se agrava la crisis. Por la reaparición del cólera. El auto completo del llamado desesperado fue publicado ayer en el Boletín Oficial de la República de Haití.

Pablo Manzo, 9 de octubre de 2022

