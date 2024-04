Handshake Speak en Ciudad de México fue nombrado Mejor Bar de Norteamérica en la tercera edición anual de los Premios 50 Mejores Bares de Norteamérica.

SAN MIGUEL DE ALLENDE, México, 24 de abril de 2024 /PRNewswire/ — Los 50 mejores bares de América del Norte, patrocinados por Perrier, se anunciaron en una ceremonia de premiación en vivo el 23 de abril de 2024 en Rosewood San Miguel de Allende, México. El ranking anual incluye bares de toda Norteamérica: Estados Unidos, Canadá, México y el Caribe.

El Handshake Speakeasy de la Ciudad de México fue coronado como el Mejor Bar de Norteamérica y el Bar No.1 de México, patrocinado por Perrier. Superbueno de la ciudad de Nueva York quedó en segundo lugar y también fue nombrado Disaronno Highest New Entry y The Best Bar en Northeast USA 2024, patrocinado por Disaronno. Historia general de la ciudad de Nueva York, No 3.

Handshake Speakeasy hace historia al ser el primer bar en México en ser nombrado número 1 en la lista de los 50 mejores bares de Norteamérica. El bar es difícil de encontrar, pero quienes encuentran este lugar en la Ciudad de México son recompensados ​​con una experiencia de cóctel inolvidable y de alta calidad.

Civil Liberties de Toronto, No.21, ganó el premio al Mejor Bar de Canadá, patrocinado por Naked Malt, mientras que La Factoría de Puerto Rico, No.18, fue reconocido como Mejor Bar del Caribe, patrocinado por Amaro Lucano.

Ver la lista completa Aquí.

Centro multimedia

https://mediacentre.theworlds50best.com/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2395898/NA_50_Best_Bars_2024_No_1.jpgPDF- https://mma.prnewswire.com/media/2395297/50_Best_Bars_2024_PDF.pdfSímbolo – https://mma.prnewswire.com/media/2386022/NA_50_Best_Bars_2024_Logo.jpg

Ver contenido original para descargar multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/handshake-speakeasy-a-citta-del-messico-nominate-the-best-bar-in-north-america-on-occasion-of-the- Tercera ceremonia anual de premios de América del Norte-50-Best-Bars-302125757.html