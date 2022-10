El asteroide que mató a los dinosaurios creó un terremoto que sacudió la Tierra durante semanas.

Montañas, fondos marinos y antiguos volcanes. Hay muchos sitios que dan testimonio de lo que sucedió después de que el asteroide cayera al final del Cretácico. La extinción de los dinosaurios.Sin embargo, ese no es el único efecto. Un nuevo estudio sugiere que después de la caída de un cuerpo celeste, un Terremoto Semanas o incluso meses estremecedores. Los científicos han estado estudiando los efectos de este impacto durante mucho tiempo. Chicxulub, Un asteroide de 10 kilómetros golpeó la Tierra hace unos 66 millones de años, pero nunca esperaron que el impacto fuera lo suficientemente violento como para producir un terremoto tan largo. El descubrimiento científico es presentado por el geólogo colombiano Herman Bermúdez El origen de este “mega terremoto”. Hoy, 9 de octubre, en la reunión anual de la Sociedad Geológica de América. Se entierra el famoso asteroide de Chicxulub Yucatán, en México, e investigaciones recientes sugieren que su impacto en la Tierra ocurrió hace solo 65,95 millones de años, tuvo un diámetro de 10 a 14 kilómetros y liberó energía estimada en aprox. 2.390.000.000 megatonesUnas 47.800.000 veces más potente que el dispositivo termonuclear más destructivo jamás creado por el hombre: la Bomba Zar. Bermúdez visitó Afloramientos rocosos Fueron creados después del evento de extinción masiva más violento de la historia y se ha encontrado evidencia científica en Texas, Alabama y Mississippi, Columbia y México. Y qué animales que sobrevivieron Tuvieron que soportar una catástrofe verdaderamente trascendental mucho mayor que cualquier evento cataclísmico jamás visto por el hombre. Parte de la evidencia recopilada por el académico se remonta a 2014. En ese momento Bermúdez trabajaba En la isla colombiana de Gorgonilla Allí encontró depósitos esféricos en capas. Estos fueron sedimentos llenos pequeñas perlas de vidrio Más o menos 1 milímetro más grandes se llaman “tectitas” y “microtectitas”. Según el experto, estos fueron expulsados ​​a la atmósfera durante el impacto, formado cuando el calor y la presión creados por el asteroide derritieron la corteza terrestre, expulsando pequeñas burbujas de material fundido a la atmósfera, que luego volvieron a caer a la superficie en forma de de esferas de vidrio. READ México - Encuentro de Animadores Provinciales de MGS Si queremos bucear entre Aguas cristalinas de la isla Gorgonilla, todavía podemos ver sedimentos hoy que cuentan una historia extraordinaria. Allí, a unos 2 kilómetros de profundidad en el fondo del océano y 3.000 kilómetros al suroeste, la arena, el barro y las diminutas criaturas marinas que vivían allí quedaron completamente enterradas. Así que hoy vemos Capas de arcilla y arenisca Experimentaron hasta 10-15 metros bajo el mar. Metamorfosis Según Bermúdez, da testimonio de lo sucedido. para crear errores y distorsiones similares y Una cantidad tan rica de depósitos sedimentariosEl terremoto causado por el impacto tuvo que durar mucho tiempo, Semanas significa meses. Justo encima de esos depósitos, las esporas de helecho marcan la primera recuperación de la vida vegetal después del impacto. Estas son algunas de las evidencias recopiladas por los investigadores. En Mexico Bermúdez También se observó evidencia de licuefacción de sedimentos, un fenómeno que ocurre cuando una fuerte sacudida inicia sedimentos saturados de agua. Fluyendo como un líquido. En definitiva, lo que sufrió la especie tras la caída del asteroide es cuanto menos trágico, pero sobre todo La vida ha encontrado su camino para retomar el planeta. Estudios precisos como estos nos permiten estimar lo que sucederá con los animales y las plantas de la Tierra si ocurre otro evento catastrófico similar en el futuro.

“Aficionado a la cultura pop amateur. Jugador apasionado. Fanático de la música. Amante malvado del alcohol. Experto en televisión. Orgulloso defensor de la web”.