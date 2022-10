Khanna en la historia: su nuevo récord de hora

Si alguien hubiera adivinado esto en la década de 1970, lo habrían tomado loco. Un hombre puede recorrer casi 57 kilómetros en una hora en una bicicleta de carreras, dar vueltas en la pista de tartán ya no es una fantasía. Pero en los 70’s se agregó registro de campana eddy merckx, el ciclista más grande de todos los tiempos, al menos por los resultados obtenidos. En Italia nos gusta pensar en él como Coppi, Airone, porque sus hazañas en caminos polvorientos, escaladas épicas de los Alpes y los Pirineos, huelen a leyenda. mercenarios, el caníbal, Kopi the Champion, eran diferentes como ciclistas y como hombres. En general tenían una habilidad extraordinaria para interpretar cronómetros, por lo que ambos intentaron con éxito lo que el cronómetro por excelencia debe hacer: registrar horas. Café Fausto El 7 de noviembre de 1942 construyó 45 km y 798 metros en Vicorelli en Milán. Esa actuación había sido insuperable durante 14 años, y mejorarla requirió la dedicación del francés, ahora considerado como el mayor experto en “contrarreloj”. jack unkettle, recorrió 46 km y 159 metros en una hora por la misma ruta. El 25 de octubre de 1972, aquí está eddy merckxSe cancela la danesa en la Ciudad de México Ritter Y 49 km lleva el récord a 431 metros. Desde los 90 francesco moser, que rompe el antiguo récord con ruedas lenticulares y producción objetivo, llevándolo a 51.151. Trentino es ciclista y le encanta En la casaHa combinado algunas de sus mejores victorias con contrarreloj y su prueba en la Ciudad de México ya es un salto hacia el futuro. Casi 40 años después, hay otro italiano en el techo del mundo. filipo canna, ya dos veces campeón mundial de contrarreloj, voló a Grenjan para hacer historia. El gigante de Verbania ha ganado todo lo posible en las pruebas de “tic-tac”, 5 etapas del Giro de Italia y 2 campeonatos del mundo, y en pista ha sido varias veces campeón del mundo en el esfuerzo individual y cabeza del cuarteto. . , oro en Tokio en los Juegos Olímpicos. Verlo andar en bicicleta en contrarreloj es una muestra única de poder y armonía. Por el estilo y la nitidez del pedal recuerda a Moser, otro gigante que se destacó por combinar estética con potencia. En Grenjan, no todos creían en la posibilidad definitiva de que Filippo inscribiera su nombre en el registro dorado del récord de la hora, pues no estuvo tan perfecto como de costumbre esta vez en el mundial. Portmán Miedo: 56.375. Filippo cabalga contra la duda, los vientos odiosos y el cansancio, que de pronto lo asalta y le pesan las piernas. “Me dolían las piernas más allá de lo creíble en los últimos cinco minutos – decía radiante al final de la prueba – No pude llegar a 57”. Aquí, en esta declaración, está la esencia del campeón, que presenta un motivo para superarse en un momento en que se reescribe la historia. Quién disfruta del contenido no es un adagio que se aplique a los deportes, especialmente a los individuos. filipo cannaEl gigante de Verbania está listo para su próximo desafío.