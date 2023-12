Los “Griffins” suecos ayudanUcrania. Es más que la simple posibilidad de que los combatientes más fuertes, diversos y rápidos del mundo entren en conflicto para enfrentar una invasión rusa. Se trata de Gas 39 Gripen (Grifone) Diseñado en el pasado para reemplazar al Viggen en una variedad de funciones, es el núcleo de la fuerza aérea sueca. Un caza polivalente que ha recibido varios pedidos de exportación de todo el mundo y está entrenado por pilotos del ejército ucraniano. Desarrollado por SAAB Military Aircraft y comercializado conjuntamente por SAAB y BAE Systems, el Gripen es un avión de combate ligero multiusos de cuarta generación que presenta una configuración de canard delta combinada con un sistema de control digital fly-by-wire. La potencia la proporciona una versión modificada del probado motor turbofan F404J, desarrollado y producido por Volvo Glygmotor y equipado con un nuevo motor de combustión. A diferencia del Viggen, el JAS 39A carece de inversión de empuje pero aún tiene excelentes capacidades en campo corto. Ericsson desarrolló el radar Doppler multimodo avanzado PS-05/A para el JAS 39. El Gripen también cuenta con un HUD 3D de gran angular y FLIR con una cápsula para misiones de ataque y reconocimiento.

ideas







Guerra en Ucrania Rusia Lavrov: “La hegemonía de 500 años de Occidente está a punto de terminar”

Capacitación

Según el Kyiv Post, “los pilotos ucranianos ya han comenzado a entrenar para familiarizarse con los cazas suecos JAS 39 Gripen”. El combate aéreo está tomando forma como una alternativa al ataque terrestre. “El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, después de una reunión con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, anunció en una reciente conferencia de prensa que los pilotos ucranianos ya están pilotando aviones suecos y que se están acercando a tener aviones Gripen en nuestros cielos”. “La invasión rusa de Suecia en un clima del norte podría ser una solución a los problemas de superioridad aérea de Ucrania. Pero la cuestión del suministro de estos aviones a Ucrania sigue abierta”. Esto es particularmente importante en el contexto de un comentario reciente hecho por Oleksiy Rezhnikov, un ucraniano Ministro de Defensa, quien afirmó que los pilotos ucranianos también han comenzado a entrenar en aviones de combate estadounidenses F-16. El Ministro de Defensa sueco, Paul Johnson, dijo que los pilotos ucranianos están recibiendo entrenamiento de vuelo y simulador en el Saab JAS 39 Gripen. Este entrenamiento los preparará para utilizar cazas si la Fuerza Aérea de Ucrania recibe el avión. La familiarización con los últimos aviones de combate occidentales ayudará a nuestros pilotos a adaptarse a la moderna cabina digital y a dominar los sistemas integrados de navegación, radar y comunicaciones.

Características

Mientras tanto, el Ministro de Defensa sueco habló sobre la posibilidad de enviar cazas JAS 39 Gripen a Ucrania. “La cuestión del suministro de aviones a Ucrania no está en la agenda porque los aviones que tenemos en Suecia son vitales para nuestra defensa nacional”, afirmó. Sin embargo, no es del todo improbable que Suecia envíe estos aviones a Ucrania. La Fuerza Aérea Sueca ha sufrido recortes a lo largo de los años; Mientras tanto, la producción del JAS 39 Gripen estaba en pleno apogeo. Suecia decidió no cancelar el nuevo avión encargado. Por lo tanto, después de su fabricación, fueron enviados directamente al almacenamiento en lugar de ser utilizados en la Fuerza Aérea. Suecia tiene 204 cazas Gripen, pero sólo 100 de ellos están en funcionamiento a tiempo completo.

¿Cómo trabajan?

El Saab JAS39 Gripen (“Griffen” en inglés) es especialmente adecuado para el conflicto de Ucrania. Cada JAS 39 Gripen está equipado con un intercambio de información patentado (enlace de datos de comunicaciones Celsius Tech CDL 39, compatible con los sistemas de enlace de datos tácticos de la OTAN como Link 16) y un sistema de control de área táctica. Cada piloto puede conocer la ubicación de otras aeronaves, sus observaciones y planes de acción futuras. Incluso si Suecia no envía aviones JAS 39 Gripen a Ucrania, la experiencia adquirida por los pilotos ucranianos hará que sea mucho más fácil empezar a trabajar con el F-16. “Una vez que los pilotos ucranianos hayan aprendido los conceptos básicos de control y uso de todos los sistemas en los cazas suecos, podrán realizar la transición más fácilmente a los F-16 estadounidenses – nuevamente análisis del Kyiv Post – El entrenamiento de los cazas suecos Gripen brindará a nuestros pilotos la oportunidad. Familiarizarse con todos los sistemas e interfaces de los cazas occidentales, que comparten muchas características comunes, como el uso de información de red vinculada a datos compatibles con la OTAN que muestran todo el espacio de batalla aire-tierra en múltiples colores: visualizaciones funcionales. “

eficiencia

Los pilotos ucranianos saben cómo pilotar el avión, cómo despegar y aterrizar, pueden realizar maniobras de respuesta a la amenaza antimisiles, volar a altitudes extremadamente bajas y disparar con precisión. Así lo reconocieron los especialistas estadounidenses, que elogiaron mucho las habilidades de vuelo de los pilotos ucranianos. “Los pilotos ucranianos han demostrado su competencia incluso en aviones antiguos como el MiG-29, el Su-25 o el Su-27. Saab, el fabricante sueco del Gripen, afirma que la formación de la tripulación de vuelo y del personal de mantenimiento del JAS 39 contribuirá El JAS 39 Gripen es un caza polivalente. Cuarta generación diseñada y producida por la empresa sueca SAAB, el JAS 39 fue adoptado por la Fuerza Aérea Sueca en 1997, lo que lo convierte en uno de los cazas más modernos del mundo. Por ejemplo, el F-16 fue adoptado en 1978 y el MiG -29 en 1983.

Durante el desarrollo del Gripen, el objetivo era crear un avión más versátil capaz de realizar la mayoría de las misiones de vuelo. Esta capacidad polivalente se refleja en el acrónimo JAS: Jakt (luchador), Attack (ataque), Spaning (reconocimiento). Esto es diferente de los MiG-29, que fueron diseñados como interceptores defensivos de corto alcance. Una característica distintiva de estos combatientes es su extrema adaptabilidad al duro clima de Escandinavia. Estos aviones tienen excelentes características de despegue y aterrizaje, lo que les permite despegar desde pistas cortas y algunos tramos equipados de carreteras, resistiendo al mismo tiempo los efectos del frío extremo. La ventaja de Gripens es la facilidad de mantenimiento. La capacidad de despegar desde aeropuertos y carreteras imperfectos ahorrará a Ucrania la necesidad de construir nuevos aeropuertos. Los ingenieros tuvieron en cuenta los requisitos específicos de la Fuerza Aérea Sueca al diseñar el avión. Gracias a esto, el Gripen puede despegar desde pistas de aterrizaje cubiertas de nieve de 800 metros de largo y, en condiciones ideales, el tiempo de preparación para el próximo vuelo (reabastecimiento de combustible, reemplazo de armas, inspección y mantenimiento) no debe exceder los 10 minutos.

“Dado que el ejército necesita apoyo aéreo lo más rápido posible, este factor es muy importante y puede ser decisivo. Además, el Gripen debería ser muy rentable. Según estimaciones suecas, el coste de una hora de vuelo del JAS 39 es de sólo 4.700 libras.” dólares en comparación con los 7.000 dólares por hora de vuelo del F-16. Las características generales del caza se han optimizado para adaptarse al interceptor y, según SAAB, el avión puede volar a velocidades supersónicas sin postcombustión y con armas a bordo. Según los expertos, esto es posible gracias a la baja resistencia aerodinámica del avión. El avión está equipado con un radar PS-05/A que puede detectar un objetivo aéreo de tipo caza a 120 kilómetros de distancia y seguir el movimiento de vehículos en la carretera o de barcos en el mar. Desde una distancia de 70 km, la cabina está equipada con un indicador de amplio alcance y tres pantallas multifunción en color. Además, todos los indicadores importantes del avión se muestran en la pantalla montada en el casco. El Gripen está equipado con un sistema Esto mejora el conocimiento del piloto sobre los parámetros de la aeronave y el entorno circundante. Todos los datos se analizan y se presentan al piloto en tiempo real.

Los Gripen se exportaron a Sudáfrica, donde portaban varias armas autóctonas y también fueron operados por las fuerzas aéreas húngara y checa. En 2013, Brasil seleccionó un avión Gripen NG mejorado. Está previsto entregar un total de 36 aviones hasta 2023. El caza Gripen puede utilizar casi todo el inventario de municiones de aviación y misiles de los estados miembros de la OTAN. Para combatir objetivos aéreos, el Gripen está equipado con misiles AIM-120, que tienen un alcance de hasta 120 kilómetros. Además, este avión puede servir como portaaviones para los misiles de crucero británicos Storm Shadow con un alcance de más de 560 kilómetros. Gracias a esto, el Gripen es una plataforma de combate muy efectiva, lista para llevar a cabo una variedad de misiones. “Las tácticas, técnicas y procedimientos utilizados por los suecos satisfacen las necesidades de Ucrania. Y dado que Rusia está bombardeando activamente nuestros aeródromos militares, debemos garantizar el más alto nivel de seguridad para los aviones que ya están en la Fuerza Aérea de Ucrania y los que pronto nos serán transferidos – nuevamente los medios de comunicación ucranianos – Por lo tanto, es importante que los países aliados no entrenen sólo nuestros pilotos, sino también los técnicos e ingenieros del aeropuerto. Dadas las capacidades y capacidades del ejército ucraniano, tales tácticas ayudarán a lograr un alto nivel de seguridad para nuestras tripulaciones y aviones”.