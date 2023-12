Guerra, últimas noticias. Medios de comunicación, oportunidades para negociar un nuevo acuerdo sobre los rehenes en Gaza

21:04

Medios de comunicación, oportunidades para negociar un nuevo acuerdo sobre los rehenes en Gaza

Parece haber una ventana abierta para negociar un nuevo acuerdo parcial para liberar a los rehenes secuestrados durante el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre. Así lo confirma el periódico “The Times of Israel”, citando al canal de televisión israelí “Channel 12”. La fuente israelí anónima dijo a la estación de televisión: “Las condiciones están maduras para un marco dentro del cual se puedan comenzar a redactar nuevos acuerdos, desde el punto de vista de Hamás e Israel”. Un acuerdo que será, según lo que se considera “humanitario”, y podría incluir a mujeres, heridos, enfermos y ancianos. Se cree que entre los rehenes se encuentran 15 mujeres no militares y dos niños: Ariel Bibas, de 5 años, y su hermano pequeño, Kfir. El jefe del Mossad, David Barnea, y el hombre de las FDI, Nitzan Alon, fueron invitados a “escuchar lo que proponen los mediadores”, pero no a presentar sus propias propuestas. “Si los qataríes quieren escuchar nuestra voz, los escucharemos”, dice la fuente anónima.

Se estima que no se espera que se alcance un nuevo acuerdo la próxima semana, pero Israel quiere abrir una ventana para un posible acuerdo en medio de la creciente presión militar israelí sobre Hamás, si Yahya Sinwar, el líder de Hamás en la Franja de Gaza, demuestra que las condiciones están listas. Se aplicarán, como ocurrió con la tregua de una semana de finales de noviembre. Entre los factores de complicación informados se encuentran la erosión de la jerarquía de mando y control de Hamás, el hecho de que algunos líderes de Hamás que estaban en Qatar se hayan ido, que algunos agentes de Hamás que transmitían propuestas entre Qatar y Gaza hayan sido asesinados y que el despliegue de Hamás fuerzas a Qatar se ha completado. La presencia de fuerzas del ejército israelí sobre el terreno en el norte y el sur de Gaza obstaculiza las comunicaciones de Hamás dentro de la Franja. Durante la tregua de una semana, 105 civiles fueron liberados de su cautiverio en la Franja de Gaza frente a 240 mujeres y prisioneros palestinos: 81 israelíes, 23 tailandeses y un filipino. El ejército israelí dice que Hamás todavía mantiene a 138 rehenes.