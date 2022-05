Masacre de policías en escuela de Texas: “El asesino disparó al menos cien tiros”

“No cometas un error en el salón de clases”.

‘Decisión equivocada’: así definió McCraw la decisión de la policía de no derribar la puerta del aula en la que el asesino disparaba a los alumnos. El jefe de policía de Texas dijo que el capitán que tomó la decisión de no irrumpir en el salón de clases cree que “ningún niño está en peligro”. “Obviamente estaba equivocado”, agregó el coronel McGraw. Cuando se le preguntó si creía que debía disculparse con las familias de las jóvenes víctimas, respondió: “Si creo que puedo ayudarlos, me disculparé”.

El lobby de las armas: abolir el derecho a la autodefensa no es la respuesta

– “Todos los miembros de la NRA lamentamos la muerte de una bestia criminal que ha causado un dolor inimaginable”. Así lo aseguró Wayne LaPierre, director ejecutivo de la Asociación Nacional del Rifle (una organización que trabaja para los poseedores de armas en los EE. UU.), y abrió la conferencia en Houston para denunciar la masacre de Ovaldi.

Lapierre agregó: “Revocar la Segunda Enmienda no es la solución. Las propuestas de control de armas de Biden limitan el derecho básico de los estadounidenses a la autodefensa”. Destacó que “abolir el derecho a la legítima defensa no es la solución”. Atacó que “el gobierno federal no puede legislar contra el mal”.

Trump: ‘Vemos la columna vertebral de la sociedad estadounidense’

– “Me siento honrado de estar aquí con los grandes patriotas de la NRA”. También lo es Donald Trump en la Conferencia de Cabildeo de Armas. El expresidente fue recibido con gritos de entusiasmo y largos aplausos. “A diferencia de todos los demás, no los he decepcionado mientras estoy aquí”, dijo, refiriéndose al gobernador de Texas, Greg Abbott, quien envió un mensaje de video. “Ustedes son la columna vertebral de nuestra sociedad”, agregó Trump, recordando la “horrible masacre de Ovaldi”. El expresidente leyó todos los nombres de las víctimas y luego agregó:

“Enviamos miles de millones a Ucrania, pero no proporcionamos escuelas”

Gobernador de Texas: Estoy enojado

– Mientras tanto, Abbott dijo que fue “engañado” cuando recibió información por primera vez sobre la masacre en el teatro de la escuela primaria y que estaba “extremadamente enojado”. El gobernador republicano de Texas había pedido a los investigadores que arrojaran luz sobre el trabajo de la policía, luego de que surgieran demoras y decisiones “malas” en la intervención para detener al asesino.