El asesino disparó 100 rondas. Lejos de la convención de armas, llega Trump-Corriere.it.

desde claudio del frit

Se esperan 55.000 visitantes. La NRA se compromete a “pensar” sobre lo sucedido en Ovaldi pero no se responsabiliza por lo ocurrido. El alcalde de la ciudad había llamado a los políticos a mantenerse alejados por respeto a las víctimas

No se permiten armas en la galería de armas.. La regla resume mejor que no puede el cortocircuito en el que se encuentra Estados Unidos. Tres días después de la masacre de UvaldHoy, abrió sus puertas en el Houston anual asamblea de narala poderosa asociación de fabricantes y traficantes de armas. Uvalde y Houston están a poco más de 300 kilómetrosuna distancia no lo suficientemente amplia para que ambos bandos se enfrenten (el daño causado por el uso indiscriminado y la promoción de pistolas y rifles).