Israel – Hamás está en guerra, noticias de hoy | Biden Netanyahu Comunicaciones La solución de dos Estados “no es imposible”. El edificio dañado en Damasco: “Los Pasdaran entre las víctimas”

Noticias del sábado 20 de enero sobre el conflicto entre Israel y Hamás en directo. La primera conversación telefónica entre los dos líderes tuvo lugar aproximadamente un mes después. El presidente estadounidense afirma que el primer ministro israelí no se opone a la solución de dos Estados

“El proceso de identificación de rehenes, que se lleva a cabo en un lugar seguro y alternativo, garantiza condiciones profesionales óptimas y respeto por los fallecidos”, dijo a CNN un portavoz de las FDI, añadiendo que los cuerpos no identificados como los de los rehenes “son devueltos con dignidad y respeto”. El portavoz no pudo explicar la destrucción de los 16 cementerios cuyas coordenadas fueron proporcionadas por la CNN, añade la emisora ​​estadounidense, pero afirmó que el ejército a veces “no tiene otra opción” que atacar los cementerios que cree que son utilizados por Hamás. Para fines militares.

07.22 – Tajani: “¿Armas para Israel? “Todo se ha detenido. Shaleen, por favor infórmate”.

La declaración de Schlein sobre no enviar armas a Israel “es una declaración basada en algo que no existe, porque Italia ha dejado de enviar cualquier tipo de armas a Israel desde el comienzo de la guerra de Gaza”. El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, dice a QN. “El período en el que se envió la mayor parte de las armas – afirma – fue durante la era del gobierno Conte. Es pura propaganda. El Partido Demócrata debería estar mejor informado”. “Mientras tanto, necesitamos poner fin a la guerra y establecer una administración provisional bajo los auspicios de las Naciones Unidas, una tarea que en mi opinión debería ser dirigida por un país árabe – continúa – y en este contexto, si se nos pide que lo hagamos, “estamos dispuestos a involucrar a nuestros soldados en una misión de mantenimiento de la paz. Italia tiene un buen conocimiento de la región”. En cuanto a la misión de defender el tráfico marítimo en el Mar Rojo, “me reuniré el lunes en Bruselas con los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. El objetivo es unir a los países europeos en torno a nuestra propuesta de crear una nueva misión naval europea para acompañar el movimiento del comercio. “Nadie nos pidió que lleváramos a cabo misiones militares en Yemen”, afirma Tajani. En comparación con las defensas conjuntas de los estados bálticos contra Rusia, “las amenazas de Putin no deben tomarse a la ligera, incluso si no creo que quiera abrir otro frente de guerra”. “Me parece una jugada propagandística con fines internos”.