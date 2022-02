Los autos eléctricos queman a Felicity Ace

Coches eléctricos y el incendio del Felicity Ace, el barco se hundió con 3.965 coches de lujo del Grupo Volkswagen a bordo: ¿qué papel jugaron? Vaielettrico responde. Le recordamos que sus consultas deben ser enviadas a [email protected]

Coches eléctricos y la apuesta… / “¿Por qué hablan de la poca seguridad de los vehículos eléctricos?”

“Quintome gustaria explicarte Este artículo Apareció en Tuttosport donde leemos: “el problema es muy serio Mala seguridad de los coches eléctricos Luego de vuelta al centro de noticias. Mientras los fabricantes de automóviles continúan anunciando que no son responsables de Incendios de batería a gran escala de carrosSon mentiras y al leerlo en un diario nacional se te caen los brazos“. Luca Botazi.

“QuintoLos sigo a diario con admiración y me Feliz propietario de un vehículo eléctrico. Pero hoy me encontré En este articulo Que te he indicado y que puede valer la pena que profundices. Esto es para evitar el clásico pánico de los no expertos o desatar el Comentarios de los críticos para la movilidad eléctrica“. Pierluigi.

Los coches eléctricos y la apuesta… / Cosa real y conclusión

Respuesta. Resumamos los hechos. El Felicity Ace, un barco mercante que transportaba miles de autos de lujo, fue destruido después de que se produjera un incendio en la costa. Las Azores portuguesas. A bordo de una carga de coches de marca Porsche, Audi, Bentley, Volkswagen, Algunos funcionan con electricidad con baterías de iones de litio. Aquí hay que empezar a explicar por qué se dijo Algo real y no cierto. La cosa real: Joao Mendes Cabesas, El capitán del puerto más cercano de la isla. faial fijado En el Reuters que las baterías de los coches eléctricosMantén vivo el fuegoAñadiendo que para dejarlo fuera necesario equipamiento especial. Esto es conocido. Las baterías de litio están bien protegidas y rara vez se incendian. Sin embargo, cuando se trata de apagar las llamas, se requieren técnicas más allá de lo común. aviones de espuma Los bomberos lo usan para incendios “normales”.

Pero no hay vehículos eléctricos en el Euroferry Olympia…

La cosa no está bien. No hay evidencia de que las llamas fueran emitidas por autos eléctricos. allí Reuters el solo diceNo está claro si las baterías fueron las que provocaron el incendio… ya que el propio capitán Kabekas dijo que el fuego se está extendiendo más Cerca de los tanques de combustible del barcoPor lo tanto: se necesitará una encuesta seria para determinar realmente la causa del incendio, pero un hecho es cierto: las estadísticas dicen que el riesgo de incendio En los coches eléctricos es mucho menos En comparación con los automóviles de combustible convencional. Para decir esto, una serie de estudios publicados no por fabricantes de automóviles interesados, sino por ellos mismos Bombero Y de Las compañías de seguros. No hay coches eléctricos en el dormitorio. Eurofire OlimpiaFue devorada por el fuego hace unos días mientras viajaba de Igoumenitsa a Brindisi. Pero muchos camiones diésel…

¿Quieres ser parte de nuestra comunidad y estar siempre informado? Suscríbete a nuestro sitio las noticias y el canal YouTube