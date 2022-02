La startup ha obtenido un préstamo de $ 497 millones – Corriere.it

para Giulia Simpanelli

La mayor inversión jamás realizada en una startup italiana innovadora: ¿Cuál es la historia detrás de Scalapay, que ha superado los mil millones de dólares en menos de tres años?

La historia de Mancini y Mitrefsky

para Scalapay fue fundada en 2019 por Simone Mancini y Johnny MitrevskiA él se unieron en las primeras etapas Rafael Teron, Daniel Tesari y Mirko Matvey. “Johnny y yo -dice Mancini- llevamos siete años juntos y hemos dejado tres experiencias de fracaso, de las que aprendimos mucho”. No se pudo aprender. Rising from the Rubble: The Culture of Failure está firmemente arraigada en el mundo de las startups offshore, particularmente en los países anglosajones. De hecho, la idea de Scalabai nació en Australia, donde Simone Mancini y Johnny Mitrefsky han vivido durante años. De hecho, Mancini se mudó a Australia con su familia cuando era niño. Nacido en 1987, hijo de dos misioneros laicos originarios de Empoli, el quinto de siete hijos, regresó a Italia hace unos años para fundar Scalabai: “Tengo 6 hermanos y siempre he sido la ‘oveja negra’ : entonces he logrado fallar muchas veces. “Porque nadie espera nada más de mí, ¡una verdadera bendición!”