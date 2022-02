Aumento de las facturas: consejos para ahorrar

Los aumentos desorbitados de las facturas de la luz y el gas, que están afectando a las familias italianas, son un verdadero problema para los gobiernos y los profesionales. En el siguiente artículo te damos una serie de consejos a implementar para ahorrar el máximo de facturas.

los Precio de la energía y el gas Ha alcanzado niveles nunca antes vistos en Italia, con aumentos alarmantes en todas las regiones. Estos aumentos también tienen implicaciones en el costo del combustible, metano En particular, causando muchos inconvenientes a quienes se ven obligados a viajar por motivos de trabajo.

En el siguiente artículo, le daremos algunos consejos sobre cómo ahorrar, así como intentaremos explicar por qué ocurren estos picos.

Facturas más altas: por eso suceden

Primero veamos por qué estoy creciendo tanto tasas de facturación. Las dos razones principales son económicas y políticas. Por otro lado, como ya ha ocurrido en los últimos trimestres, el aumento se debe principalmente ainflación económica arrasando con la población a escala global: Esto debe ser considerado como un efecto indirecto de la epidemia.

La segunda razón está relacionada conAumento del precio de los permisos de emisión de dióxido de carbonodentro del sistema ETS europeo. Estas expectativas están en línea con la política encaminada a la transición medioambiental que tanto desea la Unión Europea. La combinación de estos dos componentes tiene efectos severos en la población: He aquí algunos de los siguientes Consejos para ahorrar en la factura.

Aumento de las facturas: aquí hay algunos consejos para ahorrar

los Consejo Las cosas más importantes que sugerimos relacionadas con el uso de ElectrodomésticoAhora, son los artículos que más consumo traen a los hogares de los italianos. Esto es lo que debe hacer caso por caso:

horno – Combinar la cocción con el fogón o el microondas te permite ahorrar tiempo y facturas, o alternativamente puedes plantearte adquirir un modelo combinado. También es una buena idea limpiar el horno periódicamente para aumentar la eficiencia del consumo.

Lavavajillas – Debe usarse con carga completa usando el lavado económico aunque sea más largo. Alternativamente, puede usar un programa regular, pero con temperaturas más bajas. También hay que recordar que el secado consume mucha energía.

Refrigerador No se debe introducir comida caliente y evitar dejarla a menudo con la nevera abierta. También hay que recordar que un frigorífico limpio asegura un mejor rendimiento porque circula más aire. Además, si el refrigerador no se caracteriza por no tener hielo, entonces el congelador debe descongelarse regularmente.

Lavadora – Debe utilizarse a plena carga, preferentemente a bajas temperaturas (30-40 °C) y con programa ambiental a elegir.

acondicionadores de aire – debe configurarse a una temperatura no superior o inferior a 6 grados con respecto a la temperatura del ambiente externo; Si el calor y la humedad son significativos, se prefiere un deshumidificador. El mantenimiento regular también es importante.