“Cuidado con el ocasional rompecabezas “Placet”” – QuiFinanza

El 10 de enero finalizó el servicio de protección de gas para familias que no entraban dentro de la definición de usuarios “vulnerables”. Como ha afirmado repetidamente la Autoridad Reguladora de Energía, ARERA, para aquellos que no pertenecen a esta categoría, el cambio a proveedores en el mercado libre no es obligatorio: de hecho, los clientes locales pueden buscar la oferta más ventajosa entre las ofertas propuestas por operadores del sector, ya sea firmando un contrato designado por “Placet”, o, sin interrupción del suministro, esperando a que el pedido expire automáticamente en la tarifa “Placet en derogación” del mismo vendedor en las condiciones económicas y contractuales determinadas por Arera. Aunque el nombre de estas últimas opciones podría hacer pensar en circunstancias similares, Pero las dos soluciones “Placet” (precio libre con iguales condiciones de protección) existen con diferencias Lo cual puede afectar mucho al coste final del gas en la factura.

La diferencia entre visualizaciones “colocar” y “colocar en excepción”

Como explica Arera en su web, la Ley 124/2017 estipula que todos los proveedores presenten a las familias y pequeñas empresas al menos una oferta de suministro “estándar” a precio fijo y al menos una oferta a precio variable en función de un benchmark.

Con base en esta legislación, los operadores de energía están obligados a incluir una oferta de “lugar” en sus tarifas a precios libremente determinados pero con requisitos contractuales determinados por la Autoridad, los cuales se representan brevemente a continuación:

Las condiciones económicas (precio) las decide libremente el vendedor y se renuevan cada 12 meses;

La estructura de precios la determina la Autoridad y es obligatoria;

Las condiciones contractuales (por ejemplo, garantías y cuotas) las determina la Autoridad y son obligatorias.

Aunque similar en nombre, una oferta de “lugar excluido” difiere de una oferta de “lugar” principalmente en que los términos económicos y contractuales son determinados por Arera, con la excepción de un componente anual fijo determinado por el proveedor, y No está especificado por el proveedor ni para el componente fijo ni para el componente variable.. Condición que según el análisis La realidad cotidianadaría lugar a que las ofertas “Placet” fueran más caras, con precios subiendo del 6 al 42 por ciento, en comparación con las ofertas “Excepcionales” (aquí explicamos por qué quienes pasaron al duty free pagan más y aquí explicamos cuánto aumentan).

Como se indica en el sitio web de la autoridad, “La oferta de exclusión de Placet está destinada a clientes de gas doméstico no vulnerables actualmente atendidos bajo protección que no han elegido una oferta libre de impuestos. En efecto, cualquiera que, por cualquier motivo, aún no haya hecho una La elección permanecerá con el mismo proveedor y tendrá suministro garantizado, pero verá la aplicación de la oferta Placet excepcionalmente a partir de enero de 2024, con condiciones económicas y contractuales determinadas por la Autoridad, pero con un componente anual fijo (Pfix) determinado. por el propio vendedor” (aquí hablamos de la lista de ofertas de gas que publicó Placet de la empresa Arera).

La ambigüedad de las ofertas de Placet

Según la Asociación Adiconsum, esta distinción poco clara entre los dos nombres puede inducir a error a los usuarios que tienen que decidir qué hacer con el extremo protegido del mercado: “Es inquietante que ambos programas se llamaran Placet. – Incluye únicamente un código de visualización que sólo las personas más inteligentes pueden entender, afirmó Mina Bossi, presidenta de Adiconsum Bergamo. Los vendedores de gas, como se desprende de los datos publicados, han colocado sistemáticamente su oferta Placet en las peores condiciones posibles para sus clientes. Es un tema que quizás debería interesar a un organismo de control antimonopolio, dada la posibilidad de crear una especie de “monopolio”: de hecho, todas las ofertas de Placet son mucho más caras que su “Placet in Derogation” y otras ofertas gratuitas. mercado”.

“Cuando un operador de un call center o un anuncio habla de implementar la oferta Placet tal como la define Arera, ¿a qué oferta se estará refiriendo?” Así lo propone la Asociación de Consumidores, que recomienda “estar atentos a leer atentamente el código de oferta y los términos contractuales, para garantizar que… Se ha implementado la vista Placet más molesta.no es una tarea fácil en un PDF de once páginas, escrito con letras microscópicas”.