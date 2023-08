Le dijo a mi mamá que estaba criando adultos merecedores después de decir que sus hijos no le debían nada por darles la vida.

Una madre reveló que se sentía avergonzada al explicar cómo eligió criar a sus hijos.

En una publicación en el subreddit “r/parenting” – un foro en línea donde las personas pueden obtener consejos sobre los pros y los contras de la paternidad – una madre de niños pequeños hablaba con alguien en su vida sobre las formas en que intenta criar a sus hijos, especialmente cuando se trata de gratitud y compasión, y de cómo ella nunca quiere sentirse culpable o manipulada.

Sin embargo, pronto fue criticada por criar a sus hijos a pesar de su gratitud.

Le dijeron que estaba criando a “adultos elegibles” después de decir que no quería que sus hijos sintieran que le debían algo.

En su publicación en RedditElla explica que nunca quiere que sus hijos sientan que le “deben” o que tienen que “pagarle” por las cosas que ella hace como madre.

“Les doy una casa, comida, ropa, amor, etc., pero no son cosas que deba devolver”, escribió. “Mis hijos no pidieron nacer, es mi trabajo asegurarme de que tengan lo que necesitan para sobrevivir y prosperar. Nunca seguiré teniendo estas cosas en contra de ellos”.

Durante una conversación con alguien, ella le repite todo esto, pero se le acusa de intentar criar “adultos merecedores” que no agradecerían nada. Sin embargo, la madre señala que en realidad esto es todo lo contrario de lo que ella hace.

“Hago todo lo que puedo para asegurarme de que estén agradecidos por tener las cosas que tienen. Algunos niños no tienen un hogar y nosotros tenemos suerte de tenerlo”. Como madre, dijo, todavía está tratando de enseñar a sus hijos la importancia de sentirse agradecidos y empatizar con las personas que tienen menos que ellos.

Incluso dio otros ejemplos, compartiendo que incluso cuando se trata de recibir regalos, quiere que sus hijos también estén agradecidos por cosas así. “Esperaría que le dijeran ‘gracias’ a la persona. Si realmente no quieren esto, esta es una oportunidad para dárselo a alguien que tiene menos de lo que nosotros tenemos y puede usarlo”.

Sin embargo, ella nunca quiere que sus hijos sientan que le “deben” algo, o que se sientan agradecidos con ella cuando simplemente hace las cosas que los padres deberían hacer por sus hijos.

Toda persona tiene derecho a su autonomía y a sus opciones de vida, incluso los niños.

El hecho de que los padres satisfagan las necesidades básicas de sus hijos no significa que tengan que controlar las decisiones de sus hijos o hacerles sentir obligados a seguir un camino determinado y expresarles gratitud.

En un mundo que a menudo se centra en la reciprocidad, el compromiso de esta madre de criar hijos que comprendan el valor de la empatía y la compasión es la mejor manera de criar a sus hijos. Su admisión de que sus hijos no pidieron nacer también refleja su profunda comprensión de lo que surge de la paternidad.

Ella elige cuidar de ellos con amor y cuidado, sin poner ningún compromiso que pueda generar resentimiento o un sentido pervertido de la obligación.

La gente estuvo de acuerdo en que ella estaba haciendo lo correcto por sus hijos al no sentirse culpable de que ellos se sintieran agradecidos de que ella los cuidaba.

“Estoy de acuerdo contigo. Creo que la distinción que intentas hacer es que deberían estar agradecidos por lo que tienen, pero eso no significa que deban estarte agradecidos sólo por ser sus padres”, señaló un usuario de Reddit. .

Otro usuario agregó: “Hace un tiempo traté de agradecer a mis padres por todo lo que hicieron por mí. Mi mamá dijo que no les debo nada. Dijo que si algún día decidía tener hijos, podría devolverles el dinero”. Lo que mi papá hizo por mí al ser una buena mamá”.

“Sus hijos no les deben nada por las necesidades de la vida. Aliméntenlos, proporcionen un techo, proporcionen un ambiente amoroso y seguro. Estas son cosas a las que uno se inscribe y no debería recibir un pastel o una palmadita en la espalda por hacerlas”. porque es parte del trabajo”, escribió un tercer usuario.

Nia Tipton es una escritora de entretenimiento, noticias y estilo de vida radicada en Chicago cuyo trabajo profundiza en temas y experiencias de hoy en día.