La NASA se suma a la búsqueda de ovnis

Durante un discurso ante las Academias Nacionales de Ciencias e Ingeniería, Thomas Zurbuchen, jefe de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, dijo que la agencia espacial brindará una perspectiva científica sobre los esfuerzos que ya están realizando el Pentágono y las agencias de inteligencia para comprender docenas de tales escenas. , medicamento. Dijo que es una investigación de “alto riesgo y alto impacto” que la agencia espacial no debería rehuir, incluso si es un campo de estudio controvertido.

Un alto funcionario de la agencia espacial dijo el jueves que la NASA se une a la búsqueda de objetos voladores no identificados, formando un equipo que examinará “observaciones de eventos que no pueden identificarse como aeronaves o fenómenos naturales conocidos”.

El anuncio se produce unas semanas después de la Audiencia histórica del Congreso Observar lo que el Departamento de Defensa llama fenómenos aéreos no identificados, más comúnmente conocidos como objetos voladores no identificados, y Un informe publicado el año pasado por el Director de Inteligencia Nacional que ha catalogado más de 140 objetos voladores que los funcionarios no han podido identificar.