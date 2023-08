Un cohete SpaceX Falcon 9 impulsó la misión Starlink el sábado

Misión SpaceX Starlink 6-11 desde la Estación de la Fuerza Espacial Cabo Cañaveral Un cohete SpaceX Falcon 9 lanza el último lote de satélites Starlink de la compañía desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral el 26 de agosto de 2023. EspacioX

Actualización: Los fanáticos podrán ver el lanzamiento del Falcon 9 con 22 satélites Starlink a las 9:05 pm EST del sábado desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida en el Daytona International Speedway en la Coke Zero Sugar 400 y en el Exploria Stadium en Orlando durante un partido de fútbol de la MLS de la ciudad de Orlando. Seguimiento del lanzamiento exitoso casi mediante un aterrizaje de refuerzo a bordo de un barco no tripulado estacionado en el Océano Atlántico. Lea nuestra historia completa posterior al lanzamiento aquí.

Siga las actualizaciones en vivo a continuación mientras SpaceX tiene como objetivo el lanzamiento del sábado por la noche a las 9:05 p.m. EST del cohete Falcon 9 y 22 satélites de Internet Starlink desde el Complejo de Lanzamiento 40 en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida.

Los meteorólogos de la Fuerza Espacial informaron por última vez que las condiciones climáticas eran 95% “estables”.

Después de despegar y volar hacia el sureste, Falcon 9 volará a lo largo de una trayectoria hacia el sureste y aterrizará en el barco no tripulado Just Read the Instrucciones en el Océano Atlántico.

Si los cronogramas se mantienen, este será el lanzamiento número 44 de la Costa Espacial este año y el segundo en lanzarse desde la Costa Espacial en menos de 18 horas después del lanzamiento temprano de Crew-7 esta mañana a la Estación Espacial Internacional desde el Centro Espacial Kennedy.

Para conocer las últimas novedades, visite floridatoday.com/launchschedule.

Actualizaciones del evento del sábado a continuación:

9:14 p.m. hora del Este: La primera etapa del cohete Falcon 9 aterrizó a bordo del barco no tripulado Just Read the Instrucciones, completando su tercera misión.

-Jimmy Groh

9:05 p.m. hora del Este: SpaceX lanzó un cohete Falcon 9 equipado con 22 satélites Starlinks desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral. Se trata del segundo vuelo del día de la compañía, que poco menos de 18 horas antes lanzó la misión Crew-7 de la NASA con tres astronautas y un cosmonauta a la Estación Espacial Internacional desde el cercano Centro Espacial Kennedy. Se espera que la misión atraque en la estación espacial a las 8:50 a.m. EST del domingo después de un vuelo de 30 horas en órbita.

Aquí está el cronograma posterior al lanzamiento:

T más:

00:01:12 min Max Q (el momento de máxima tensión mecánica en el cohete)

00:02:30 min Apagado del motor principal de primera etapa (MECO)

00:02:33 minutos La primera y segunda etapa están separadas.

00:02:40 min Arranque del motor de segunda etapa (SES-1)

00:03:07 min Publicar un regalo

00:06:13 min Comienza la quema entrando a la primera etapa

00:06:33 minutos El fin de la quema, entrando a la primera etapa.

00:08:05 min La primera etapa de descenso comienza a arder.

00:08:28 min Descenso de la primera etapa

00:08:44 min Corte de motor segunda etapa (SECO-1)

00:54:06 min Arranque del motor de segunda etapa (SES-2)

01:05:15 Lanzamiento de los satélites Starlink.

-Jimmy Groh

8:55 p. m. hora del Este: Ahora, solo quedan 10 minutos para el despegue del Falcon 9 con 22 satélites Starlink desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral a las 9:05 p.m. EST. He aquí un vistazo a los últimos hitos que quedan por superar:

T menos:

00:07:00 min Falcon 9 comienza a enfriar el motor antes del lanzamiento

00:01:00 min Ordenar a la computadora de vuelo que inicie las comprobaciones finales previas al lanzamiento.

00:01:00 min La presión del tanque de combustible comienza hasta alcanzar la presión de vuelo.

00:00:45 segundos El gestor de lanzamiento de SpaceX comprueba el lanzamiento.

00:00:03 segundos, el controlador del motor ha ordenado el inicio de la secuencia de encendido del motor.

00:00:00 El Falcon 9 despega

-Jimmy Groh

8:30 p.m. hora del Este: SpaceX ha comenzado a cargar queroseno y oxígeno líquido en la primera etapa del cohete Falcon 9 en el Complejo de Lanzamiento 40. Los equipos todavía están en la cuenta regresiva hasta las 9:05 p.m.EDT. Las condiciones meteorológicas siguen siendo favorables.

-Jimmy Groh

8:15 p.m. hora del Este: Aquí hay un vistazo a los hitos restantes de la cuenta regresiva de la misión de esta noche:

T menos:

00:38:00 min El responsable de lanzamiento de SpaceX comprueba que ha comenzado la carga de propulsor

00:35:00 min Comienza la carga del RP-1 (queroseno utilizado en misiles).

00:35:00 min Comienza la primera etapa de carga de LOX (oxígeno líquido).

00:16:00 min Comienza carga de la segunda etapa de LOX

00:07:00 min Falcon 9 comienza a enfriar el motor antes del lanzamiento

00:01:00 min Ordenar a la computadora de vuelo que inicie las comprobaciones finales previas al lanzamiento.

00:01:00 min La presión del tanque de combustible comienza hasta alcanzar la presión de vuelo.

00:00:45 segundos El gestor de lanzamiento de SpaceX comprueba el lanzamiento.

00:00:03 segundos, el controlador del motor ha ordenado el inicio de la secuencia de encendido del motor.

00:00:00 El Falcon 9 despega

-Jimmy Groh

8:05 p.m. hora del Este: Ahora a una hora del lanzamiento. Todo indica que SpaceX continúa apuntando a las 9:05 p.m. EST esta tarde para el lanzamiento de la misión Starlink 6-11 desde la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral. El vuelo de esta noche será el tercer vuelo de este cohete propulsor de primera etapa Falcon 9. Después de volar en rumbo hacia el sureste, apuntará a un barco no tripulado que aterriza en el Océano Atlántico. No hay explosiones sónicas locales con esta tarea.

-Jimmy Groh

7:00 p.m. hora del Este: Los equipos de SpaceX todavía están contando atrás para el lanzamiento de esta misión Starlink, conocida como 6-11, desde el Complejo de Lanzamiento 40. Una rápida verificación del clima muestra que las condiciones alrededor del puerto espacial son favorables para el lanzamiento a tiempo esta noche. Estén atentos a actualizaciones más frecuentes a medida que avanzamos en la cuenta regresiva.

-Jimmy Groh

6:00 p.m. hora del Este: ¡buenas tardes! Bienvenido a nuestra cobertura en vivo de la segunda misión de hoy a Target Liftoff desde la Costa Espacial. Los equipos de SpaceX en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral están haciendo la cuenta regresiva para el lanzamiento del cohete Falcon 9 con 22 satélites Starlink a las 9:05 p.m.EDT.

Recientemente se informó que las condiciones climáticas eran 95% “estables”. Si es necesario, los equipos de lanzamiento tendrán una ventana esta noche que se extiende hasta las 11:04 p.m. EST.

Estén atentos a actualizaciones más frecuentes durante la noche a medida que nos acercamos al inicio del reabastecimiento de combustible, que debería comenzar 38 minutos antes del despegue.

-Jimmy Groh

