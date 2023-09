Las personas experimentan “nuevas dimensiones de la realidad” al morir, informa un estudio pionero

Un lector anónimo cita un informe de Placa base: Los científicos han observado patrones cerebrales en pacientes moribundos que pueden estar relacionados con experiencias “cercanas a la muerte” comúnmente reportadas, como visiones vívidas, sensaciones extracorporales, revisiones de la propia vida y otras “dimensiones de la realidad”. Nuevo informe de estudio. Los hallazgos proporcionan la primera evidencia integral de que los recuerdos y las ondas cerebrales de los pacientes indican elementos universales de las experiencias cercanas a la muerte. Durante un gran estudio de varios años dirigido por Sam Parnia, MD, intensivista y profesor asociado en el Departamento de Medicina de NYU Langone Health, los investigadores observaron a 567 pacientes en 25 hospitales de todo el mundo mientras se sometían a reanimación cardiopulmonar (RCP) después de experimentar dolor. Paros cardíacos, la mayoría de los cuales fueron fatales.



Las señales de electroencefalograma (EEG) capturadas de docenas de pacientes revelaron que ocurrieron episodios de conciencia elevada hasta una hora después del paro cardíaco. Aunque lamentablemente la mayoría de los pacientes del estudio no fueron reanimados mediante RCP, 53 pacientes volvieron a la vida. Entre los supervivientes, 11 pacientes informaron sentirse conscientes durante la RCP y seis informaron una experiencia cercana a la muerte. Parnia y sus colegas sugieren que la transición de la vida a la muerte puede desencadenar un estado de desinhibición en el cerebro que “Parece facilitar una comprensión clara de nuevas dimensiones de la realidad. “Incluyendo la conciencia más profunda de las personas sobre todos los recuerdos, pensamientos, intenciones y acciones hacia los demás desde una perspectiva moral y ética”, un hallazgo que tiene profundas implicaciones para la investigación en RCP, atención al final de la vida y atención plena, entre otras áreas. de acuerdo a un. Un nuevo estudio publicado en Resuscitation. […]

“Una de las cosas únicas de este proyecto es que fue la primera vez que los científicos desarrollaron una forma de examinar los signos de lucidez y conciencia en personas mientras estaban siendo reanimados buscando signos del cerebro, o firmas de cerebro. “La mayoría de los médicos creen que el cerebro muere después de unos cinco o diez minutos de privación de oxígeno”, dijo Parnia. “Uno de los principales puntos que surgen de este estudio es que esto no es realmente cierto”. “Aunque el cerebro se vuelve plano después de un paro cardíaco, y esto sucede en cuestión de segundos, esto no significa que esté dañado permanentemente y sufra daños permanentes”. [has] Él murió. Simplemente hiberna. Lo que hemos podido demostrar es que, de hecho, el cerebro puede responder y recuperar su función nuevamente, incluso después de una hora, abriendo toda una ventana de oportunidad para que los médicos comiencen nuevos tratamientos. La actividad EEG normal/fisiológica (ritmos delta, theta, alfa y beta) compatible con la conciencia y la posible reanudación del nivel de actividad cognitiva y neuronal de la red surgió entre 35 y 60 minutos después de la RCP. “Este es el primer informe sobre biomarcadores de conciencia durante CA/CPR”.