Los astronautas SpaceX Crew-2 de la NASA regresan a la Tierra – míralo en vivo

NASA‘s SpaceX La misión Crew-2 ahora apunta a regresar a la Tierra a más tardar a las 7:14 a.m.EDT del lunes 8 de noviembre, con agua salpicando la costa de Florida. La nave espacial Crew Dragon, llamada Endeavour, está programada para despegar de la Estación Espacial Internacional a la 1:05 p.m. el domingo 7 de noviembre para comenzar el viaje a casa.

La NASA dará una vista previa de la misión el sábado 6 de noviembre y brindará cobertura dominical de la misión en NASA TV. Aplicación de la NASAAgencia sitio web.

Los astronautas de la NASA Shane Kimbrough y Megan MacArthur, JAXA (Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón) Los astronautas Aki Hoshied y el astronauta de la ESA Thomas Bisquet completarán 199 días en el espacio al concluir su misión. La nave espacial también regresará a la Tierra con alrededor de 530 libras de instrumentación e investigaciones científicas.

Endeavour lo desacoplará y maniobrará de forma independiente para fotografiar el exterior de la Estación Espacial Internacional. Una vez que se complete la maniobra, la nave espacial Crew Dragon tendrá como objetivo despegar en una de las siete áreas de aterrizaje objetivo en el Océano Atlántico o el Golfo de México frente a la costa de Florida.

La NASA y SpaceX también tienen una oportunidad libre para cancelar el acoplamiento y la distribución disponible el lunes 8 de noviembre, si las condiciones climáticas no son favorables para la oportunidad principal.

Los equipos de la NASA y SpaceX determinarán un sitio base y un flujo de aire alternativo de los siete posibles sitios de aterrizaje antes de regresar, teniendo en cuenta el clima, el rescate de la tripulación y las operaciones de recuperación. Las etapas de decisión adicionales tienen lugar antes de desacoplar, durante el vuelo libre y antes de que el Dragón de la Tripulación realice una quemadura de desorbitación.

La NASA y SpaceX están coordinando estrechamente con la Guardia Costera de los EE. UU. Para establecer una zona de seguridad alrededor del lugar de lanzamiento esperado para garantizar la seguridad del público y de los involucrados en las operaciones de recuperación, así como de la tripulación a bordo de la nave espacial que regresa.

Con el lanzamiento de Crew-2 el lunes 8 de noviembre, los objetivos de la misión SpaceX Crew-3 de la NASA se lanzan a más tardar a las 9:03 p.m. del miércoles 10 de noviembre en un cohete SpaceX Falcon 9 desde el Complejo de Lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. Para esta oportunidad de lanzamiento, el Crew Dragon Endurance está programado para atracar en la estación espacial alrededor de las 7:10 p.m. el jueves 11 de noviembre.

La cobertura del regreso de SpaceX Crew-2 de la NASA es la siguiente:

Sábado 6 de noviembre

1:35 p.m.EDT – Ceremonia de cambio de liderazgo

5:30 p.m.EDT – Crew-2 regresa para ver una vista previa del regreso de la teleconferencia con los siguientes participantes:

Finn Feng, subdirector del Programa de Tripulación Comercial, Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston

Joel Montalbano, Administrador de la Estación Espacial Internacional, Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston

Sarah Walker, directora de Dragon Mission Management, SpaceX

Representante de JAXA

Representante de la Agencia Espacial Europea

Domingo 7 de noviembre

10:45 a.m. ET: la cobertura comienza a las 11:10 a.m. para cerrar la escotilla

12:45 PM EDT – La cobertura comienza a la 1:05 PM para el desacoplamiento (la NASA proporcionará cobertura continua desde el desacoplamiento hasta el rociador)

Lunes 8 de noviembre

7:14 AM EDT – Splashdown

Crew-2 es la segunda de las seis misiones tripuladas de la NASA y SpaceX que vuelan como parte del Programa de Tripulación Comercial de la agencia, que trabaja con la industria aeroespacial de EE. UU. Para lanzar astronautas en cohetes y naves espaciales estadounidenses desde suelo estadounidense.

El Programa de Tripulación Comercial de la NASA ha logrado su objetivo de transporte seguro, confiable y rentable desde y hacia la Estación Espacial Internacional desde los Estados Unidos a través de una asociación con la industria privada estadounidense. Esta asociación está cambiando el arco de la historia de los vuelos espaciales tripulados al abrir el acceso a la órbita terrestre baja y la Estación Espacial Internacional a más personas, más ciencia y más oportunidades comerciales. La estación espacial sigue siendo el trampolín hacia el próximo gran salto de la NASA en la exploración espacial, incluidas futuras misiones a la luna y, finalmente, a Marte.