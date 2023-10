La NASA elige a SpaceX para lanzar una pequeña misión espacial de viajes compartidos

WASHINGTON – La NASA seleccionó a SpaceX para lanzar un par de pequeños satélites para estudiar el clima espacial como parte de una misión de viaje compartido en 2025.

La NASA anunció el 29 de septiembre que había otorgado a SpaceX una orden de misión para lanzar los satélites de reconocimiento Tandem Reconnection and Space Electrodynamics Reconnaissance (TRACERS), un par de pequeños satélites que estudiarán el clima espacial y la magnetosfera desde la órbita terrestre baja.

La NASA seleccionó a TRACERS en 2019 como una misión Small Heliophysics Explorer, o SMEX, a un costo de solo $ 115 millones. En ese momento, se planeó lanzarlo como carga útil secundaria con otra misión SMEX, el Polarímetro para unificar la corona y la heliosfera (PUNCH). Sin embargo, en agosto de 2022, la NASA dijo que PUNCH volaría a bordo del mismo cohete Falcon 9 que la misión de Astrofísica, Espectrofotómetro para la Historia del Universo, Era de Reionización y Explorador de Hielo (SPHEREx) de la agencia en 2025.

El anuncio de la NASA sobre el lanzamiento de Tracers no mencionó cómo se lanzaría la nave espacial aparte del Falcon 9, ni especificó una fecha de lanzamiento. TRACERS será la carga útil principal para una misión de viaje compartido que entrará en órbita sincrónica con el sol a más tardar en abril de 2025, dijo el portavoz de la NASA, Lejay Lockhart, el 29 de septiembre.

Al igual que con adjudicaciones anteriores realizadas a través del contrato Venture Class Acquisition of Dedicated and Rideshare (VADR), la NASA se negó a indicar el valor de la orden de misión, diciendo que dicha información es “información sensible a la competencia” que podría influir en las ofertas de futuras órdenes de misión. Según una base de datos de adquisiciones gubernamentales, la NASA añadió 3,593 millones de dólares al contrato VADR de SpaceX el 26 de septiembre, pero no lo vinculó explícitamente al pedido de la misión TRACERS.

Una vez colocadas en una órbita heliosincrónica, las dos naves espaciales cruzarán repetidamente los límites polares de la magnetosfera de la Tierra, donde las líneas de campo se curvan hacia los polos norte y sur, para estudiar las interacciones conocidas como reconexión magnética entre el viento solar y la magnetosfera de la Tierra. . .

La misión está dirigida por David Miles de la Universidad de Iowa, quien asumió el cargo de investigador principal tras la muerte de Craig Klitzing, también de la Universidad de Iowa, en agosto. La nave espacial está siendo construida por Millennium Space Systems.