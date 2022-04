La ventilación ayuda a que el transporte público sea más seguro contra la propagación de Covid-19, pero las máscaras son mejores

Una persona con Covid-19 libera aerosoles que contienen el coronavirus cuando habla, ríe o simplemente exhala. Si la persona no lleva una máscara para evitar estos aerosoles, pueden colgarse en el aire y ser inhalados por otras personas cercanas.

Al aire libre, las partículas virales pueden dispersarse incluso con ráfagas de viento ligeras. Pero en el interior, donde no hay viento, las partículas tienden a concentrarse y pasar el rato. Una buena ventilación puede ayudar a romper la concentración de partículas virales, pero no lo hace todo.

“La ventilación es excelente, pero sabemos que si estamos afuera, los riesgos son menores. Ser capaz de recrear la misma cantidad de flujo de aire que tendría con patrones de viento naturales en un espacio interior estrecho y muy ocupado es muy difícil de hacer”. Dijo la bala. “Además de ponerte, por ejemplo, en un túnel de viento, lo que obviamente no sería cómodo por muchas razones o en términos de energía, tenemos que pensar en lo que es realista”.

Cómo funciona la ventilación en el transporte público

En el transporte público de cualquier tipo, el sistema HVAC absorbe aire del exterior, lo procesa y lo empuja hacia la cabina o el automóvil. Es un sistema de circuito cerrado que puede aspirar un poco de aire fresco.

Un autobús o vagón de metro puede tener de 10 a 18 intercambios de aire por hora en el lado bajo, según Jim Elwessy, exsecretario de Transporte de Massachusetts que ahora es profesor de planificación de políticas de transporte en el Departamento de Estudios Urbanos y Planificación del MIT; Por el lado positivo, puede contener de 40 a 50.

“Todo depende de la antigüedad del equipo”, dijo Al-Weisi. Los sistemas más antiguos no son tan eficientes como los más nuevos.

bien mezclados Dijo que la circulación es buena y relativamente segura. esto es aire aireado, Varghese Mathai profesor asistente en el Departamento de Física de la Universidad de Massachusetts-Amherst que ha realizado estudios sobre cómo se propaga el coronavirus en el medio ambiente.

Pero cuando la ventilación no es buena, el aire no se mezcla bien y puede haber zonas dentro de la habitación con una mayor concentración de partículas.

“Uno realmente no puede predecir dónde estas áreas no se mezclan bien en una habitación. Realmente, es un problema multidimensional, y no es fácil predecir qué tan seguro es permanecer en una habitación que no se mezcla bien”. “, dijo Mathie.

Y si el sistema de transmisión quiere la máxima eficiencia para enfriar o calentar el aire de la cabina, puede cerrar la entrada de aire y usar lo que ya está adentro, Explicación de Ali Tawfiq D., director del Instituto de Transporte del Estado de Fresno y profesor asociado en el Departamento de Ingeniería Civil y Geomática de la Universidad Estatal de California, Fresno.

“Los autobuses tienen filtros, como los que están dentro de nuestros autos”, dijo Tawfik. Pero no está diseñado para virus como el coronavirus o el virus de la gripe.

en mayo 2020 Y Tawfik y su equipo lo hicieron. Experimento Para averiguar cómo se puede propagar el virus a través de autobuses con un sistema de ventilación típico.

Usando velas de colores no tóxicas y vapor, simularon cómo fluye el aire en una variedad de autobuses. lo encontraron Los sistemas HVAC son muy eficientes y mantienen el aire frío o caliente dentro de un autobús por mucho más tiempo de lo que algunos podrían esperar.

Cuando el equipo introdujo humo, lo vieron extenderse en segundos y llenar toda la cabina. Incluso cuando abrieron las puertas y dejaron entrar aire fresco a los sistemas HVAC, el humo permaneció durante minutos. Los investigadores creen que el virus se comporta como el humo y puede persistir incluso después de que la persona infectada haya bajado del autobús.

“Estos fueron resultados desagradables, porque significa que abrir puertas y ventanas no ayuda mucho”, dijo Tawfiq. “Los sistemas están diseñados para tratar rápidamente el aire y mantenerlo dentro de la cabina durante un período prolongado de tiempo”.

En otro experimento, el equipo trató de ver si podían manipular el aire para hacerlo más seguro. Probaron los autobuses con tres virus similares al virus Corona.

El enfriamiento por aire eliminó un promedio del 80% de los virus y el calentamiento fue de alrededor del 90%.

“Esto no significa necesariamente que sea seguro, porque ese 10% todavía son millones de virus”, dijo Tawfik. Por un lado, no está claro cuánto del virus infecta a una persona.

Los filtros HEPA mitigan alrededor del 94% de los virus. Los ionizadores eran menos eficientes, pero la fotooxidación y la UV eran mejores. Las lámparas UV en un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) eliminan alrededor del 99 % de los virus.

El sistema BART del norte de California y el sistema de metro de Nueva York se encuentran entre los que han introducido algunas de estas tecnologías durante la pandemia.

ambiente amistoso

Las personas pueden contraer Covid-19 en los aviones, especialmente cuando una persona infectada no usa una máscara, Los estudios han demostrado, Pero el sistema de aire de un avión es mucho más potente que el de un autobús o un tren.

Los aviones usan filtros HEPA que pueden capturar alrededor del 99% de las partículas en el aire. También tienen una mejor circulación de aire cuando vuelan. El aire normalmente se alimenta a través de la parte superior de la cabina, se extrae a través de las rejillas de ventilación del piso, se alimenta a través de esos filtros y finalmente regresa a la cabina.

aviones Trayendo aire en una dirección de arriba hacia abajo unas 20-30 veces por hora, lo que crea una mezcla 50-50 de aire exterior y reciclado y reduce la posible propagación del virus. Entonces, el riesgo de enfermarse es bajo, dicen los expertos.

Sin embargo, las personas en los aviones suelen pasar mucho más tiempo que en el metro o en el autobús, y el tiempo que las personas pasan en un avión lleno de gente puede aumentar su exposición.

Cuando el avión está estacionado, no tiene esa rotación superior.

“Los sistemas de aeronaves son un poco como los sistemas de autobuses cuando están en tierra”, dijo Tawfik. Por eso notarás que la temperatura no está bien regulada entonces, y también cuando no circula la misma cantidad de aire fresco. Y luego se enfrenta a los mismos desafíos”.

Estado de viaje compartido

Uber y Lyft han eliminado los mandatos de máscaras y muchas compañías de taxis han dejado de pedir máscaras.

La infección en el automóvil es ciertamente posible, Estudios muestran.

Siempre puede usar una máscara, y algunos expertos sugieren abrir las ventanas del automóvil y hablar lo mínimo posible. Tenga en cuenta que los viajes cortos también son mejores que los viajes largos.

¿Qué más se puede hacer para que el transporte público sea más seguro?

Aloisi dijo que hay cosas que los sistemas de transporte pueden hacer para mitigar algunos de los riesgos. Los trenes y autobuses a menudo pueden funcionar, por lo que no hay muchas personas a bordo, por ejemplo.

Él dice que podría ser útil exigir a las personas que muestren un comprobante de vacunación si quieren abordar un tren o un avión. Probablemente no funcionará con trenes subterráneos o autobuses, y no funcionará políticamente.

Al-Waisi cree que el transporte público ha sido injustamente estigmatizado. “Si no está entusiasmado por ver gente en la tienda de comestibles, debe relajarse con el transporte público”, dijo.

Incluso antes de que las máscaras fueran obligatorias en el transporte público, Estudios encontrados Sin embargo, los sistemas de transporte público no parecen ser el principal impulsor de la propagación del virus.

Y aunque no es obligatorio, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. aún recomiendan que las personas usen máscaras en el transporte público interior.

“Cuando pasa mucho tiempo en el interior, obviamente inhala, y si tiene ocupantes potencialmente infectados, puede inhalar estas pequeñas gotas que pueden enfermarlo”, dijo Mathai.

La ventilación ciertamente ayuda, dijo, pero protegerse puede requerir múltiples herramientas para mitigar. “Las máscaras realmente reducen el impulso de las gotas de aerosol emitidas”.

máscara Incluso puede protegerte Cuando no está siendo usado por otros.

“Simplemente usar una máscara es una solución simple para subir el listón”, dijo Paulette. “Use uno, fácil de hacer”.