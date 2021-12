Los Centros para el Control de Enfermedades de EE. UU. Acortaron el lunes su Recomendado aislamiento y cuarentena agrícola Pautas para los estadounidenses que contraen o están expuestos enfermedad del coronavirus-19 de 10 a cinco días. Este paso fue dirigido dinero rapido De los muchos expertos que cuestionaron el fundamento de la decisión.

“No creo que haya ningún cambio significativo en la ciencia que justifique un cambio de orientación”, dijo. Él dijo Lawrence Justin, Director del Centro Colaborativo de la OMS sobre Derecho Sanitario Nacional y Global. En su opinión, la orientación “tiene más que ver con la función social que con la ciencia”.

Una de las mayores críticas ha sido que la reducción de los requisitos de aislamiento y cuarentena debería sumarse a los requisitos de las pruebas negativas. hoy dia, California Hizo precisamente eso con sus pautas actualizadas.

La orientación del director de salud pública del estado, Thomas Aragon, se alinea principalmente con la nueva Centro de Control de Enfermedades recomendaciones, pero contiene “recomendaciones de pruebas adicionales para salir del aislamiento, la cuarentena y mejores medidas de ocultación”.

El marco de California establece que “las autoridades sanitarias locales pueden ser más restrictivas” y permite que los residentes que han recibido dosis de refuerzo “no tengan que quedarse en casa sino que deben realizar la prueba el día cinco”.

Las nuevas pautas de Golden State agregan que todas las personas infectadas con el virus Covid pueden terminar el aislamiento después del quinto día si los síntomas no están presentes (o se resuelven) y si una prueba de antígeno recolectada el día cinco o posteriormente es negativa. También establece que las personas no vacunadas, o las personas que han sido vacunadas pero no reforzadas, que han estado expuestas a Covid “deben quedarse en casa durante al menos cinco días y también someterse a pruebas de antígeno el día cinco”.

El marco fomenta la mejora de la calidad de la máscara, debido a la transmisibilidad y difusividad. Omicrón. Ella dice: “Todas las personas deben mejorar el ajuste y la filtración de la mascarilla, idealmente mediante el uso de una mascarilla quirúrgica o un respirador”.

Hoy, el director de salud pública del condado de Los Ángeles indicó que el condado cumplirá con las pautas estatales.