Urano para 2049: Por eso los científicos quieren que la NASA envíe una misión pionera al planeta alienígena

Un importante panel de científicos ha recomendado que la misión principal a Urano sea la misión científica interplanetaria de máxima prioridad de la NASA para la próxima década.

Urano Es un mundo mayormente inexplorado; Fue la única visita de la NASA al séptimo planeta. viajero 2 Su breve vuelo el 24 de enero de 1986, durante el cual los científicos descubrieron los anillos del planeta y algunas lunas adicionales.

La nueva recomendación proviene de un proceso llamado Decadal Survey, que está dirigido por la Academia Nacional de Ciencias y brinda orientación a la NASA para priorizar los objetivos científicos. ese comité nuevo reporte , publicado el martes (19 de abril), destacó un concepto de misión llamado Uranus Orbiter and Probe (UOP) para un recorrido orbital de varios años durante el cual se debe desechar la sonda. El panel describió a Urano como “uno de los cuerpos más interesantes del sistema solar” y apuntó a las oportunidades de lanzamiento a principios de la década de 2030 para un crucero de 12 a 13 años para comenzar las observaciones.

“¡Cuando leí esta recomendación por primera vez, tenía miedo de estar soñando!” Lee Fletcher, un científico planetario de la Universidad de Leicester en el Reino Unido que participó en la encuesta decadal, le dijo a Space.com. “Dar prioridad a la encuesta decadal es un fantástico salto adelante para la comunidad del sistema solar exterior”.

Nueva misión insignia

Por ahora, Uranus Orbiter & Probe no es una misión específica, sino un concepto. La encuesta decenal anterior, publicada en 2011, citó la idea como la tercera prioridad de la misión principal, después de las ideas que maduraron en vehículo de perseverancia Ahora trabajando en Marte y podadoras europa La misión está programada para ser lanzada en 2024.

Otros informes también han enfatizado la necesidad de un orbitador de Urano completamente equipado, completo con una sonda atmosférica para sumergirse debajo de las nubes del planeta. Informe del estudio de los gigantes de hielo en el estudio previo a la declinación Incluía una variedad de opciones para las naves espaciales Urano y Neptuno, mientras que el libro blanco llamado Explora sistemas de hielo gigantes También se presenta ante el Comité de Inspección Decenal y analiza la necesidad de un conjunto de sonda/orbitador en una misión de Clase I.

Entonces, tal vez no sea una sorpresa que Urano ahora sea una prioridad en la agenda.

La autora principal del reciente Informe de los Gigantes de Hielo es Chloe Bedingfield, científica planetaria y astrónoma del Centro de Investigación Ames de la NASA en California, quien cree que se debe realizar una ciencia amplia y convincente de los planetas e incluso de los sistemas extrasolares en Urano. “La misión principal al sistema de Urano brindará una oportunidad fantástica para explorar cómo se forman y evolucionan los sistemas de hielo gigantes, comunes en la galaxia”, dijo a Space.com. Esta intersección con la ciencia de los exoplanetas puede haber ayudado a la causa de Urano.

La Voyager 2 tomó esta imagen el 25 de enero de 1986, cuando partía de Urano hacia Neptuno. (Crédito de la imagen: NASA/JPL-Caltech)

La misión Uranus Orbiter & Probe en la región costará 4.200 millones de dólares, según evaluaciones preliminares. Algunos eruditos piensan que sí Concepto más asequible Con un costo de menos de $ 900 millones, sería la única forma de lanzar una misión de Urano a la Tierra. (NASA llama a las misiones para este presupuesto misiones “Nueva Frontera”; los ejemplos incluyen Juno Misión a Júpiter y osiris rey misión de traer una muestra del asteroide.)

“La nueva misión de nivel fronterizo solo puede rascar la superficie, incapaz de explorar el sistema de hielo gigante completo en toda su rica diversidad”, dijo Fletcher.

“Para explorar completamente Urano, necesitamos estar en órbita, explorar su interior, atmósfera y magnetosfera, y recorrer las lunas y los innumerables anillos de hielo”, agregó. “¡Si vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo bien!”

llegar a tiempo

El tiempo que se tarda en llegar a Urano depende del momento del lanzamiento de la nave espacial. asistencia de gravedad de Júpiter Se requiere una nave espacial más grande para evitar un vuelo largo innecesario. La ubicación del planeta gigante significa que es mejor lanzar la misión Urano en 2031 o 2032 para llegar a Urano en 2044 o 2045. Tierra Finales de 2038, pero eso podría significar un viaje de 15 años.

Sin embargo, hay una buena razón científica para llegar a Urano en 2045. Un año en Urano dura 84 años en la Tierra, y la Voyager 2 se activó durante el verano del hemisferio sur, por lo que si los científicos quieren el mayor contraste con las vistas de esa misión, la nueva nave espacial debe llegar antes de que comience la Primavera del Sur en 2049.

Imagen de 1986 de la Voyager 2 de Miranda, una luna de Urano que lleva el nombre de la hija de Próspero en la obra de Shakespeare “La tempestad”. (Crédito de la imagen: NASA/JPL-Caltech)

Este momento también le dará a la sonda vistas completamente nuevas del hemisferio sur de las lunas de Urano, lo que despertará la curiosidad por derecho propio.

Urano tiene 27 lunas , pero los científicos creen que las cinco lunas más grandes, Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberon, pueden ser mundos oceánicos que podrían albergar vida. “La investigación de estas lunas mejorará nuestro conocimiento sobre el paradero de los objetos habitables en nuestro sistema solar”, dijo Bedingfield. Estas lunas no están cubiertas de cráteres, lo que indica que pueden estar geológicamente activas a medida que cambian las superficies, posiblemente debido a los volcanes de hielo.

Richard Cartwright, científico planetario y astrónomo del Centro de Investigación Ames de la NASA y autor principal de papel propuesta para el orbitador de Urano, le dijo a Space.com. Señaló que el sobrevuelo rápido de la Voyager 2 tomó instantáneas de las superficies de las lunas que muestran evidencia de actividad geológica en Miranda y Ariel en particular.

“Sin embargo, el hemisferio norte de las lunas de Urano estaba cubierto por la oscuridad invernal en el momento del sobrevuelo y en gran parte no se tomaron imágenes, dejando muchas preguntas sin respuesta sobre el origen y la evolución de estos cuerpos helados”, dijo. Por ahora, Cartwright ha dispuesto usar un archivo Telescopio espacial James Webb Para buscar sustancias químicas que pueden haberse filtrado de los océanos interiores de estos mundos, pero eso no se compara con visitar de cerca.

La imagen más detallada de la Voyager 2 de Ariel, la luna de Urano, fue tomada en 1986. (Crédito de la imagen: NASA/JPL-Caltech)

Buscar un nombre

La comisión recomendó que el trabajo en el diseño de una misión real debería comenzar en 2024, si los presupuestos lo permiten, pero cualquier misión de Urano necesitaría un nombre icónico.

Bedingfield proporcionó un posible buen nombre para el vehículo orbital: ‘Caelus’, el equivalente romano del dios griego Urano. “Eso sería apropiado porque Urano es el único planeta en nuestro sistema solar que lleva el nombre de un personaje de la mitología griega en lugar de la romana”.

Pero es probable que haya dos piezas de hardware: un satélite en órbita y una sonda atmosférica. A modo de comparación, la NASA lo nombró Casini El orbitador, que estudió Saturno desde 1997 hasta 2017, después del descubrimiento de las lunas de Saturno. La sonda de fabricación europea de la misión, que descendió a la superficie de la luna alienígena Titán, fue nombrada Higgins Después del astrónomo que confirmó Saturno tiene anillos .

Otra opción podría ser “Shakespeare” para el orbitador Urano y “Bob” para la sonda atmosférica. Después de todo, las lunas de Urano llevan el nombre de personajes de las obras de William Shakespeare y el poeta británico Alexander Pope. Por ejemplo, Ariel y Miranda aparecen en la obra de Shakespeare “La tempestad”, mientras que Titania y Oberón aparecen en su película “El sueño de una noche de verano”.

“Creo que Shakespeare es una gran elección para el nombre de la tarea”, dijo Cartwright. “¡Un nombre inspirador y conocido!”

Pero mientras los científicos de Urano celebran la nueva recomendación, la misión de Urano aún no se ha hecho realidad. “Hay muchos obstáculos por delante, políticos, financieros, técnicos, por lo que no nos hacemos ilusiones”, dijo Fletcher. “Tenemos alrededor de una década para pasar de una misión en papel a un espectáculo de lanzamiento de hardware. No hay tiempo que perder”.