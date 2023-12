La traducción holandesa de un libro sobre la familia real causa revuelo en el Reino Unido

El príncipe Harry y Meghan Markle con su hijo recién nacido Archie en el Castillo de Windsor el 8 de mayo de 2019. (Dominic Lipinski/Pool vía AP)

Ha identificado erróneamente a los familiares que supuestamente hicieron comentarios racistas sobre el color de piel del hijo de Harry y Meghan.

traducción holandesa de juego terminadoUn libro sobre la realeza británica de Omid Scobie ha causado revuelo en Reino Unido porque contiene un error Nombres Ella es una de dos personas de la familia que supuestamente hicieron comentarios racistas sobre el color de piel de Archie, el primer hijo del príncipe Harry y Meghan Markle, antes de que él naciera. La edición holandesa del libro fue retirada inmediatamente de las librerías holandesas, oficialmente debido a un “error” no especificado, pero hasta ahora el tema ha sido ampliamente cubierto en los periódicos ingleses y comentado en las redes sociales.

Inicialmente, los periódicos y tabloides británicos no mencionaron a la familia real, que se sabe que tiene un acuerdo no escrito con la familia real para abordar los escándalos relacionados con ella con cierto grado de discreción. Esta duda también puede haber sido motivada por el hecho de que no está claro cómo los dos nombres terminaron en la edición holandesa, ya que el autor y la editorial afirman que no estaban presentes en la versión original: por lo tanto, se trata de una acusación en el momento. Sin pruebas, que no están respaldadas ni siquiera por el autor del libro. Pero luego el popular locutor Piers Morgan, conocido por no simpatizar con Meghan, los destacó en su programa, revelando que no eran miembros marginales de la familia, sino el rey Carlos III y Kate, princesa de Gales y esposa de William, Harry. hermano y primer heredero al trono.

Desde entonces también en muchos periódicos británicos, incluido guardiánse habló explícitamente, mientras que otras publicaciones, p. bbcContinuaron sin identificar a las dos personas.

En una famosa entrevista que la pareja realizó con la emisora ​​​​estadounidense Oprah Winfrey a principios de 2021, Markle dijo que cuando estaba embarazada de Archie, un miembro de la familia real expresó su preocupación por el color de la piel del niño, dado que ella es la hija de un hombre blanco y una mujer negra. Aunque Markle no mencionó ningún nombre, el episodio ha sido ampliamente comentado y a menudo ha sido citado como supuesta evidencia de racismo generalizado en la familia real.

Tampoco se mencionaron nombres en la versión original en inglés publicada por HarperCollins, pero sí se mencionaron dos personas que supuestamente hicieron los comentarios. Edición holandesa, como la de italiano Publicado por Solferino, fue lanzado el martes. Tras su retirada, la editorial holandesa Zander afirmó que el error citado por Scobie sería corregido a tiempo para volver a poner el libro a la venta a partir del 8 de diciembre: Mientras tanto, el periodista holandés Rick Evers notó y compartió en Twitter un pasaje del libro en el que menciona el nombre del rey Carlos III en relación con los supuestos comentarios. Otras referencias menos específicas citadas tanto por Evers como por otros lectores holandeses parecen señalar el hecho de que la segunda persona que hizo los comentarios racistas fue Kate.

El editor Xander Uitgevers no quiere confirmar este tema en particular, sobre la mención del nombre de Charles, que no aparece en la versión inglesa sobre esta situación. –Rick Evers (@RickEversRoyal) 28 de noviembre de 2023

Aunque los periódicos ingleses no publicaron los nombres en la versión holandesa, los dos miembros fueron identificados como “altos rangos” y la noticia recibió mucha atención. el Espejo diario Por ejemplo, su título era: “Libro nombra racistas a miembros de la familia real”, mientras que su título era: “Libro nombra racistas a miembros de la familia real”. correo diario Citó que “el libro de Scobbie fue retirado por nombrar erróneamente ‘miembros reales racistas'”. Luego Morgan, conocido por sus posiciones de derecha, dijo el miércoles por la noche que quien paga los impuestos que sostienen a la familia real tiene derecho a saber lo que saben los lectores holandeses, y por eso identificó a Carlos y Catalina. Pero añadió que creía que “ningún miembro de la familia real ha hecho comentarios racistas”.

El presunto racismo de la Casa Real y parte de la prensa británica estuvieron entre los motivos que llevaron a Harry y Meghan a principios de 2020 a decidir dejar de participar activamente en la monarquía y abandonar el Reino Unido. A partir de ese momento, las relaciones con el resto de la familia real se enfriaron considerablemente, como Harry describió a ambos en su exitosa autobiografía. adicional Ambos están en el documental de Netflix. Harry y Meghan, con su esposa. Sin embargo, ni el libro ni la serie abordan en profundidad las acusaciones de racismo (en el momento de la entrevista de Winfrey, quedó claro que en ningún caso estaban relacionadas con la reina Isabel II ni con su marido, el príncipe Felipe). .

En una entrevista con la televisión holandesa, Scobie dijo que no identificó a los miembros de la realeza acusados ​​en su libro y que no tenía idea de cómo terminaron en la traducción holandesa. Saskia Peters, la traductora del libro. Él dijo a correo diario Añadió que no añadió ningún nombre y explicó que “como traductora” sólo traduce “lo que ve en las páginas que tiene delante”.

Un portavoz del Palacio de Buckingham, la residencia real, dijo… guardián No quisieron comentar al respecto, e incluso los Príncipes de Gales, William y Kate, no expresaron su opinión.

Anke Rollin, directora de operaciones de Zander, dijo que el editor intentará descubrir cómo terminaron los nombres en el libro. Luego enfatizó que la creación de este comité fue “un proceso muy delicado, que duró meses”, por lo que pidió tener “cuidado con sacar conclusiones apresuradas”. Sin embargo, algunos traductores y expertos del sector han expresado sus dudas sobre la posibilidad de que la traductora holandesa añada nombres por iniciativa propia.

Según el agente literario Willem Besseling, la hipótesis más plausible es que Peters trabajó en un borrador anterior del manuscrito en inglés, aunque añadió que “es sólo una copia del manuscrito”. [sua] Suposición.” Sin embargo, algunos argumentan que Scobie insertó deliberadamente los nombres en una versión anterior del libro, como Evers también asumió en otra versión. correo Ella escribió un libro sobre Harry y Meghan y se cree que tiene una actitud caritativa hacia ellos.

Pero Daniel Taylor, abogado de medios de Taylor Hampton en Londres, señaló que el autor del libro y la editorial que lo publica corren el riesgo de ser acusados ​​de difamación si atribuyen actitudes racistas a alguien sin pruebas. Esta es la misma razón por la que la mayoría de los periódicos y medios del Reino Unido se muestran reacios a mencionar específicamente a Charles y Kate. Pero otra razón plausible es la enorme influencia que ejerce la familia real británica sobre la prensa local. Fue el primer periódico inglés en mencionar explícitamente los nombres en su sitio web el jueves por la tarde. guardiánque tiene una postura notoriamente crítica hacia la monarquía.

