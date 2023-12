Elisabetta Gregoracci, muy enfadada: “Es mejor no decir nada”.

aventura para elizabetta gregoracci, Quien decidió contar lo que le pasó en Instagram Stories. En esto tuvieron algo que ver las huelgas del jueves 30 de noviembre y viernes 1 de diciembre, que incluyeron al transporte ferroviario nacional. La base de ambos es la exigencia de una mayor seguridad en el trabajo para los trabajadores ferroviarios. Sin embargo, las huelgas causaron numerosos inconvenientes, especialmente a los pasajeros. Entre ellos también está Gregoraci, quien explicó a sus seguidores en las redes sociales lo que le pasó antes de acudir a la sesión de fotos.

“Qué burla, tantas burlas hoy Es mejor no decir nada más que eso. – dijo la corista. Pero lo haremos porque somos optimistas. ¿Podremos hacer el comercial? Cabello mojado… hoy así”. Luego agregó: “Hoy fue un poco especial. Sin embargo, tenía mucha prisa, más de lo habitual. mucho acoso. Se cancelaron huelgas, trenes y tuve que ir al grupo. Las personas que debían trabajar conmigo llegaron muy tarde, así que me maquillé y me preparé en el auto”, dijo y finalmente comentó: “Pero logré tomar fotografías. Y nada, ahora estoy en la sala de espera de Freccia Rossa esperando que mi tren salga garantizado”.