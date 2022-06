La queja de los clientes es muy fuerte: “El coche es peligroso” | Graves problemas para la empresa ahora conllevan grandes riesgos

La denuncia de varios clientes derivó en una investigación de los autos Tesla. El frenado repentino causa molestias a los automovilistas.

Sigue siendo un problema en el mundo de los coches inteligentes, debido a algunas funciones que no satisfacen en absoluto al comprador de los mismos. Quizás aún no estemos acostumbrados a esta vanguardia, o mejor aún, habría que ponerle algunos detalles a la avanzada tecnología que cubre el mercado. Eso sí, esta vez no todo queda en el mundo de las críticas negativas, sino que se ha abierto una verdadera investigación.

Para terminar bajo los ojos de la tormenta, esta vez, es la marca de autos creada por el empresario Elon Musk. Estos originales modelos de transmisiones eléctricas son ahora más que una válida alternativa a los antiguos modelos de cuatro ruedas. Muchos decidieron comprarlos por varias razones. Creado por una empresa multinacional estadounidense que también se ocupa de paneles fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía.. El nombre proviene del famoso inventor Nikola Tesla.

Lo que busca la compañía es un acercamiento cada vez más cauteloso al mundo de la transformación ambiental. Para ello, intenta agilizar los tiempos de aproximación de las fuentes renovables. Sin embargo, esto puede dar lugar a algunas distorsiones en la construcción y producción del material final. Tal como ocurre con los coches con frenado automático, lo que provoca los más variados inconvenientes a los automovilistas que han adquirido varios modelos.

Investigación de frenado de Tesla

Para hacerse cargo de la denuncia, que llegó de 750 clientes, estuvo una agencia federal de EE. UU., presionando a los ejecutivos de la marca para que dieran una respuesta a la pregunta. 416.000 vehículos causaron este tipo de problema. No todos los modelos sufrieron este mal funcionamiento, pero los denominados Tesla Y y la versión 3 en concreto acabaron bajo la lupa.

Esta es la encuesta vial más grande a nivel mundial jamás realizada. Los automovilistas, que informaron sobre el repentino accidente de su automóvil, decidieron escribir a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras.

Se puso en riesgo su seguridad, por lo que se aseguraron de presentar una denuncia. Este tipo de molestias son provocadas por las frenadas de emergencia. Para denunciar el hecho se redactó un documento de 14 páginas, con el pedido de conocer todos los accidentes ocurridos de autos con esta marca, muertes y reclamos de indemnización. Tesla aún no ha respondido, pero se esperan implicaciones en este sentido.