Webuild, Pietro Salini ha confirmado que es el director general de Il Tirreno

ROMA (ITALPRESS) – La junta extraordinaria y ordinaria de accionistas de Webuild aprobó los cambios propuestos por el Consejo de Administración (y el accionista Salini SpA, en relación con el artículo 20) en relación con los artículos 7, 12, 14, 20, 21, artículos 22, 28 y 30 de los Estatutos Sociales; Se aprobaron los estados financieros de Webuild SpA al 31 de diciembre de 2023 y se distribuyó un dividendo a los accionistas por un importe igual a 0,071 EUR por acción ordinaria y 0,824 EUR por acción de ahorro en circulación y tiene derecho a recibir un dividendo sobre el capital ex- fecha del dividendo como cupón. El dividendo se pagará a partir del 22 de mayo de 2024, con fecha ex dividendo del 20 de mayo de 2024 (fecha de registro: 21 de mayo de 2024).

La Asociación nombró un nuevo Consejo de Administración para los ejercicios 2024-2025-2026 compuesto por 15 miembros: de la lista proporcionada por los accionistas Salini SpA y CDP Equity SpA (Lista 1), que poseen un total del 56,13% del capital social ordinario. de la Sociedad y votado por aproximadamente el 84,78% de las acciones representadas en la asamblea, fueron nombrados 14 directores en la persona de Gian Luca Gregory, con las funciones de Presidente del Consejo de Administración, David Croff, Muruelo Diaz della Vittoria Pallavicini, Paola Vandella, Francesca Fonzi, Flavia Mazzarella, Itzik Michael Megnaghi, Francesco Renato Meli, Teresa Naddio, Alessandro Salini, Pietro Salini, Serena Torelli, Michele Valensis y Laura Zanetti;

De la lista proporcionada por un grupo de inversores institucionales (Lista 2), titulares de un total del 1,21% del capital social ordinario de la Sociedad y con derecho a voto aproximadamente el 11,69% de las acciones representadas en la junta, se nombró a un director, en la persona de Francisco Chiappetta.

La composición del Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones vigentes en materia de independencia y cuotas de género.

La junta acordó renovar la licencia para la compra y enajenación de acciones propias, en los términos y condiciones contenidos en la propuesta del Consejo de Administración. Aprobó el informe sobre la política de remuneraciones y remuneraciones 2024, incluyendo la Sección I, que informa las adiciones a la política de remuneraciones 2023-2025 aprobada por la Asamblea de Accionistas de Webuild en la sesión del 27 de abril de 2023, y la Sección II, que informa el balance final de remuneración a los accionistas Pagada en el ejercicio 2023.

El consejo de administración de Webuild, reunido al final de la reunión, confirmó el nombramiento de Pietro Salini como director general; Verificación de que los directores Francesco Chiappetta, David Croff, Murillo Diaz della Vittoria Pallavicini, Paola Vandella, Flavia Mazzarella, Itzik Michael Megnaghi, Teresa Naddio, Serena Torelli, Michele Valencis y Laura Zanetti poseen los requisitos de independencia establecidos en el Código Uniforme de Finanzas y Administración. Código de Gobierno Corporativo 2020 A la luz de las funciones y funciones asignadas al Presidente del Consejo de Administración, también se ha confirmado la calificación del director independiente Gian Luca Gregori.

Además, el Consejo de Administración ha establecido estos comités internamente, confirmando las responsabilidades que les asignaron en el mandato anterior y nombrando a los miembros relevantes (todos independientes) de la siguiente manera. Comité de Seguimiento, Riesgos y Sostenibilidad: Teresa Nadeau (Presidenta), Paola Vandella, Gian Luca Gregori, Flavia Mazzarella, Muruelo Diaz della Vittoria Pallavicini y Serena Torelli; Comisión de Retribuciones y Nombramientos: Laura Zanetti (Presidenta), Murillo Díaz della Vittoria Pallavicini, Paola Vandella; Comité de Transacciones con Partes Relacionadas: Francesco Chiappetta, David Croff, Itzik Michael Megnaghi. El presidente será designado por la propia comisión en la primera reunión posible.

Al final de la reunión y del Consejo de Administración, el CEO Pietro Salini comentó: “Extiendo mi más sincero agradecimiento al Presidente Donato Iacovone y a cada uno de los Directores salientes Andrea Algesi, Nicola Greco, Barbara Marinelli, Marina Natale y Ferdinando Parente por su agradecimiento por la contribución de los tres durante su mandato y por la profesionalidad demostrada durante el período en el que el Grupo Webuild ha experimentado una profunda transformación, con la realización del Progetto Italia y las innumerables iniciativas implementadas que han permitido a Webuild. Para consolidarse cada vez más como un centro estratégico para el sector de las infraestructuras en Italia y en el extranjero, se ha producido una profunda transformación. En un contexto geopolítico y económico muy complejo, el Grupo ha registrado resultados excepcionales no sólo en el último año, sino en los últimos años. En particular, en el período de 2019 a 2023, la facturación se ha duplicado, pasando de 5,3 mil millones a 10 mil millones de euros. La cartera de pedidos saltó de 36 mil millones a 64 mil millones de euros, y el número de personas llegó a 87 mil, de 50 mil en 2019. Las decisiones estratégicas. Las medidas adoptadas han fortalecido al Grupo aportando los recursos y tecnologías necesarios para aprovechar las prometedoras oportunidades que ofrece el mercado.

En este nuevo viaje, deseo sinceramente al nuevo Consejo de Administración mucha suerte en su trabajo y estoy seguro de que las habilidades y valores de los nuevos miembros del Consejo apoyarán el logro de los objetivos del Grupo a medio plazo.

