Superbonus es un monstruo. “Sin negociación no hay rendición”

Cada día suben más. el Súper bonoque ya le había dado "dolor de estómago" tras los malos síntomas de agosto, pero hoy Giancarlo Giorgetti se había convertido "Un monstruo que destruyó las finanzas públicas». Además eso. LSD para cuentas estatales. "¡La inacción, los subsidios y la deuda deben terminar!" Giorgetti tronó en la sala presentada ayer Luz verde para Dave. También debido a la superprima, el déficit en 2023 aumentó en 4.500 millones de dólares hasta el 7,4%, el más alto de la Unión Europea, y es posible que la cuestión no termine ahí. Incluso las agencias de calificación están empezando a preocuparse, y ahora Giorgetti está decidido a poner fin al asunto de una vez por todas. Y el decreto de retención de descuentos en facturas, condonación de créditos y no inicio de trabajo, No aceptará la ampliación de vínculos, sino que se prepara para un nuevo estrechamiento. Ya lo ha dejado claro a algunos de sus compañeros de gobierno y a los parlamentarios más cercanos a la mayoría. No está dispuesto a hacer concesiones.A costa de poner en peligro su puesto.