Acoso telemarketing, cómo funciona el escudo que protege nuestros móviles

Los textos iniciales incluyen texto preparado por Assocontact (Asociación Nacional de Subcontratistas de Procesos Comerciales) y Oic (Monitor de Negocios y Consumidores). “Tenemos una ley de autorregulación desde 2016 – explica el presidente de Assocontact, Lilio Borgherez – y creemos que es parte del rompecabezas que se debe armar para defenderse del telemercadeo ilegal. El Registro de Oposición, como es de suponer, no se opone a los operadores ilegales porque no están inscritos en el registro de operadores de telecomunicaciones, es decir, no forman parte de los que ya operan en el marco de la legalidad.

El peligro, dice, es que quienes operan ilegalmente sigan haciéndolo sin referencia al registro de los opositores. Elaborar un código de conducta con la participación de las empresas clientes, que es requerido por el garante, es la forma correcta de coordinar el trabajo de todos los actores y sacar a los que incumplen las reglas”.

Fabrizio Figo, que preside otro organismo de control del código de conducta de la privacidad, explica el de la información comercial: “Tener un código de conducta ayuda a garantizar que las reglas se interpreten y simplifica el cumplimiento”. Para Vigo, que también es vicepresidente de la DMA (Data and Marketing Association) en Italia, “el procedimiento conjunto del nuevo registro de oposición y código de conducta permitirá distinguir entre operadores sanitarios y operadores borderline”.

Registrar Objeciones

Mientras tanto, en menos de dos meses, aparecerá el nuevo registro de opositores, estipulado en la Ley 5 de 2018, y se implementará después de cuatro años bajo la regulación contenida en el Decreto Presidencial 26/2022.

El reglamento estableció algunos pasos para la implementación concreta del registro. El primer paso se completó el 6 de mayo, la consulta pública, realizada por el Ministerio de Desarrollo Económico, para los principales operadores, mientras que el proyecto se presentó el 18 de mayo a las asociaciones de consumidores del Consejo Nacional Cncu.