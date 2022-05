Si has comprado pasta en el supermercado, fíjate bien: hay alarma

Se ha abierto una comisión de investigación para verificar la existencia de prácticas deflacionarias. La pasta está en peligro, pero no solo.

contracción. Un nombre casi impronunciable pero que esconde en sí mismo un significado ciertamente inquietante, ya que se asocia a bienes de gran consumo. En realidad una estafa, más o menos.

Con este nombre, de hecho, se identifica una práctica completamente ilegal que, en algunos casos, podría haberse implementado en algunos productos. Una acción que consiste, sencillamente, en vender al mismo precio (si no superior). Producto con descuento En comparación con un paquete personalizado para contener más. Esta no es una alerta nueva., en vez de. Recientemente, con la crisis económica, se ha anunciado repetidamente que la dificultad de mantener el ritmo de producción puede crear dificultades en términos de aumento de precios. Sin embargo, como suele ocurrir, la búsqueda de un equilibrio entre la necesidad de vender y la de no perder puede deslizarse en algunos aspectos.

La deflación ha sido puesta en el punto de mira por las leyes antimonopolio. En la actualidad se habla de sospechas o en modo alguno de vigilancia. todavía estaba abierto Comité de Investigación Para proteger a los consumidores y usuarios, a raíz de una denuncia que data del 8 de abril en la que se denunciaban prácticas sospechosas de esta tecnología. Lo cual, como se mencionó, es ilegal y punible. De hecho, se habla de reducir el peso uniforme de los productos de consumo enmascarando el aumento de los precios, según afirmó el presidente de la Federación Nacional de Consumidores, Massimiliano Donna.

Alarma de deflación, pasta pero no solo: qué productos están en riesgo

En particular, los paquetes de pasta están en los ojos de la autoridad antimonopolio. Este es uno de los productos más comunes que compra el consumidor medio. En particular, los formatos de 500g y 1k no están incluidos. Según la Federación Nacional de Consumidores, la formulación de normas en un período de precios altos, en general, de inflación a gran escala, los riesgos tienen efectos más devastadores. También porque otros productos, además de la pasta, también estarán en riesgo: estamos hablando de 750 g de pichón de Pascua, 100 g de mozzarella (no 125) pero también 225 g de café en lugar de 250 g.

todavía , té 20 bolsitas En lugar de 25. Y la lista de productos continúa, tocando aquellos productos que son más populares entre los consumidores de toda Italia. Además, se entendió que era un período difícil. Incluso frente a prácticas de marketing perfectamente legítimas, el aumento del precio de los productos no escapó a los clientes de los supermercados.

Por ello, enfrentarse a una potencial deflación eleva aún más el nivel de riesgo de impago. Porque está claro que comprar un producto que está rebajado por peso pero a un precio igual o superior obligaría al comprador Para repostar en menos tiempo. Provocando una cinta de correr peligrosa. Entonces, Antimonopolio decidió arrojar algo de luz, para verificar si estas prácticas realmente se implementaron y si los consumidores estaban realmente expuestos a técnicas de marketing engañosas. Como menciona Donna, también es falso “ocultar un peso anormal en la parte oculta del paquete”. Dado el momento histórico, la deflación deflacionaria creará las peores condiciones para la recuperación.