La muñeca rota de Friggin en la carrera debut de Fórmula E

En México se llevó a cabo el primer Gran Premio de la novena temporada de la Fórmula E. El ganador fue Jake Dennis. El ciclista holandés Frijns sufrió una fractura de muñeca en un accidente. En México La temporada 9 ha comenzado Fórmula E. jack dennis Al volante de un coche del equipo Andretti, se llevó la victoria, que fue histórica por ser la primera carrera de monoplazas Gen3. El segundo lugar fue para Pascal Wehrlein en un Porsche, el tercero para Lucas di Grassi de Mahindra. Una carrera decepcionante para el campeón defensor Stoffel Vantourne, décimo en la línea de meta. Pero la portada, por desgracia, se la llevó el holandés. Franja de petirrojo Se rompió la muñeca en un accidente. El piloto holandés tenía treinta y un años y quedó tercero Fórmula 1 Y estuvo en la Fórmula E durante varios años, ganando dos Grandes Premios. Frijns se unió a Abt esta temporada. No empezó bien en la calificación e incluso salió desde la parte trasera del pelotón desde la novena fila. Su carrera fue aún peor. Porque después de algunas curvas chocó con Norman Nato de Nissan. Su automóvil se desvió antes de detenerse en la ruta de escape. Parecía un incidente clásico de carreras. En cambio al final de GP Equipo Abt Dijo en un comunicado de prensa que el piloto sufrió una fractura en la muñeca y requirió cirugía inmediata en México. “Robin se ha roto la muñeca izquierda y necesitará cirugía en México”.

READ Kenia reanuda las exportaciones de mantequilla En una publicación posterior, el equipo anunció que no sería necesaria la cirugía. Sin embargo, la lesión en la muñeca obligará a Frijns a perderse la siguiente ronda de la temporada, que estaba programada para disputarse en Diya, Arabia Saudita. Su lugar puede ser ocupado por el indio Daruwala..

