Aise.it – ​​​​Agencia internacional de prensa extranjera

Padua\ Hielo\ – “”Hemos abierto una segunda pizzería en otra parte de la ciudad, llamada “La Pecuna Italia”. Queremos ofrecer cocina italiana a precios competitivos en el segundo país consumidor de pizza del mundo”. Jacopo D´Amico Anunciando así la apertura de su nueva pizzería, fruto de un proyecto que lo llevó a México en busca de su “sueño americano”. Tiene 46 años y experiencia laboral en Irlanda de 2015 a 2020. Escogió la tierra de los aztecas para casarse con su novia mexicana, quien se convirtió en su esposa hace dos años”. era para entrevistarlo Generoso D’Agnese para eso “Apóstol de San Antonio – Edición Extranjera” El mes de enero.

“Mi primer trabajo en México fue como tutor de italiano e inglés en línea para estudiantes mexicanos. Esto me permitió interactuar con los lugareños y hablar español con fluidez. Unos meses después, conseguí un trabajo como asesor financiero en una compañía de seguros. Tuve la suerte de descubrir un país con un patrimonio natural lleno de montañas, lagos, bosques y playas encantadoras. La zona más conocida es por supuesto el Caribe, pero la costa oeste también tiene lugares maravillosos como Oaxaca, Baja California o Guanajuato, con su Museo de las Momias y la amplia escalinata que lleva del centro histórico a la parte alta de la ciudad.

El empresario nacido en Abruzzo eligió Toluca di Lerdo para dar cuerpo a su “sueño americano”. La ciudad de alrededor de 750.000 habitantes está ubicada en el centro del país, no lejos de la capital Ciudad de México, en el Valle de Toluca, a una impresionante altitud de 2.668 metros sobre el nivel del mar. Importante polo industrial y comercial, su altitud garantiza, durante todo el año, un clima agradable e ideal para la industria enológica y gastronómica italiana.

“Ciertamente mi posición como inmigrante es muy diferente a la de mi abuelo materno que se mudó a Venezuela. Empezando por el nivel de educación y las condiciones socioeconómicas actuales. Mi abuelo materno vivía en un pequeño pueblo llamado Navelli (L’Aquila) mientras el mío fue impulsado por la necesidad de mantener a una familia numerosa de siete hijos, fue una elección consciente y meditada, mi impacto con México fue positivo, y tuve el privilegio de vivir con mi esposa mexicana, quien con paciencia me guió para adaptarme a la país nuevo, la amabilidad de su gente, la diversidad y riqueza gastronómica, y los paisajes encantadores.

Jacopo no oculta su orgullo por su apariencia mientras transforma su trabajo al promover la cocina italiana y de Abruzzo. “Mi idea de negocio nació de la necesidad de traer una parte de Italia a esta parte de México, nuestra cultura de comida sana y alegría de comer. Soy el único italiano con actividades empresariales en la ciudad, y en ambos locales ofrecemos nuestra clientes algunos platos italianos como lasaña y raviolis y un montón de pizzas artesanales. Tratando de presentar “”. (hielo)